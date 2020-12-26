日本连续3天日增确诊创新高 机场检疫出英国出现的变异病毒

新华社东京12月26日电（记者华义) 据日本广播协会电视台统计，25日日本新增新冠确诊病例3831例，累计确诊达214553例；新增死亡病例63例，累计死亡3186例。日本宣布机场检疫中首次发现近日在英国出现的变异新冠病毒。

近来，日本确诊病例增速明显升高，截至25日单日新增确诊病例数连续3天创新高。25日单日新增死亡病例数也创下单日。

数据显示，25日，东京都新增确诊884例，累计确诊54902例；神奈川县新增确诊466例；埼玉县、大阪府、爱知县、兵库县、千叶县都超过200例。埼玉县、京都府、广岛县、熊本县等多地单日新增创新高，首都圈和大阪等关西都市圈疫情较为严重。日本首相菅义伟当晚在记者会上呼吁国民在年末年初尽可能减少聚会，但他仍表示目前不必宣布紧急状态。

日本厚生劳动大臣田村宪久25日宣布，首次在入境检测中发现近日在英国出现的变异新冠病毒。他说，12月中下旬5名从英国陆续抵达日本的人员入境时新冠病毒检测结果呈阳性，后被隔离。其中4人无症状，1人有倦怠感。日本国立感染症研究所通过基因分析后确定，他们感染的新冠病毒属于近日在英国出现的变异新冠病毒。

该研究所所长胁田隆字说，入境检疫发现了在英国流行的变异新冠病毒，并不意味着这种变异新冠病毒已“真的”侵入日本并在日本流行。但如果其扩散将使国内现在的疫情更加严重，现阶段采取对策防范非常重要。

日本政府已于24日暂停除日本国民外来自英国的旅客入境。

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