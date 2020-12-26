美媒：美国医疗系统正在被压垮

人民网华盛顿12月25日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月25日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊18748629例，死亡330149例。过去24小时，美国新增确诊129419例，新增死亡1529例。

美国疾控中心25日宣布，从英国出发前往美国的旅客必须在出发前提供新冠病毒核酸检测呈阴性的证明。根据规定，旅客需在航班登机前72小时内进行新冠病毒核酸检测，结果呈阴性才能乘坐航班。如果旅客拒绝测试或不提供相关证明，则不允许登机。美国疾控中心表示，该规定将于26日签署，并于28日生效。

圣诞节期间旅客出行依旧给美国疫情防控带来巨大风险。美国航空运输管理局表示，24日，美国机场旅客人数约84.6万，是去年同期旅客人数的三分之一。不过，圣诞节期间仍是疫情暴发以来旅客出行高峰。23日，美国机场旅客人数约为119万，创下3月以来最高点。

美国有线电视新闻网报道说，美国医疗系统正在被压垮。同时，疫情对加州拉美裔人口造成不成比例的影响。拉美裔占加州人口的39%，却占确诊病例的56%和死亡病例的48%。

加州24日单日新增确诊病例3.9万，并成为第一个累计确诊病例超过200万的州。加州卫生部门负责人马克·加利说，这是一个“令人震惊的节点”。加利在声明中说：“医院已经满是患者，重症监护病房床位所剩无几，人们正在死亡……我们能做的最简单的事，也是最重要的事，就是待在家里。”

(责编：张信凤、常红)