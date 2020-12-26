日本将在15年内禁售燃油车

日本政府25日说，将在15年内禁售燃油车。

上述目标是日本政府“绿色增长战略”的一部分，寻求到本世纪30年代中叶，用电动车销售取代燃油车。混合动力车和燃料电池车将保留。

日本首相菅义伟力推中长期增长战略，通过设立基金等一系列扶助手段引导和推动产业经济向零排放的绿色经济转型，同时推动日本经济向数字经济转型。

菅义伟10月承诺，到本世纪中叶，日本将实现温室气体零排放。他当时在临时国会发表施政演说，强调在防止出现暴发性感染新冠病毒的基础上重启社会经济活动，促进经济早日复苏。他认为，投资绿色经济是提振日本经济的第一要务。

政府将向企业提供税收激励和其他财政扶持措施，计划到2030年，通过绿色投资和销售实现的额外经济增长达到每年90万亿日元（约合5.67万亿元人民币）。日本政府期待相关收入到2050年达到190万亿日元（12万亿元人民币）。

政府将设立一只规模2万亿日元（1260亿元人民币）的基金，支持企业投资绿色技术。

为加速电动车在日本普及，政府计划到2030年，汽车电池成本减少超过五成至每千瓦时不超过1万日元（630元人民币）。

日本汽车制造商协会先前说，仅包含电动车和混合动力车的新汽车市场将发生重大转变，因为从现在市场结构看，日本520万辆新注册汽车中，电动车和混合动力车的比例仅占大约29%。

日本政府绿色增长战略包括14个行业，包括海上风能和燃料氨。（卜晓明）（新华社专特稿）

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