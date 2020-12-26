综合消息：拉美新冠病例超1500万 多国启动疫苗接种

新华社墨西哥城12月25日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据，截至24日，拉美地区新冠确诊病例累计已超过1500万例。近期，一些拉美国家加大了疫情防控力度，多国新冠疫苗接种工作陆续展开。

数据显示，截至24日，巴西、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁的累计确诊病例均超过100万例，其中巴西超过740万例，位居全球第三；巴西和墨西哥死亡病例分别超过18万例和12万例，位居全球第二和第四。

近期，巴西、秘鲁、哥伦比亚、危地马拉等国纷纷出台新举措防止疫情蔓延，包括加强边境管控、限制部分地区人员流动等。

多国正在推进新冠疫苗接种。

墨西哥政府24日启动新冠疫苗接种，首批接种者为2900多名一线医护人员。墨政府计划优先为参与抗疫的医护人员及老年人等提供接种服务，预计2022年3月实现疫苗接种全国覆盖。

智利当天也开始接种，首批5名来自不同医院重症监护室的医护人员接种。

哥斯达黎加也于24日开始接种，首批接种者为高龄老年人和抗疫前线的医护人员。哥政府表示，计划在2021年年底前完成对300万成年人的接种工作。

阿根廷卫生部23日批准了俄罗斯“卫星V”新冠疫苗的紧急使用申请，预计购入1000万剂该款疫苗。据阿根廷政府此前公布的计划，首批30万剂疫苗将分配至阿根廷各省，下周起正式启动接种，优先为各省市的医疗卫生人员接种。

巴西圣保罗州政府和布坦坦研究所23日宣布，北京科兴中维生物技术有限公司研发的克尔来福新冠疫苗具备有效性。圣保罗州政府表示，计划于2021年1月25日在圣保罗州开始克尔来福新冠疫苗接种。（参与记者：吴昊、范小林、宫若涵、尹南、张笑然、倪瑞捷、高春雨）

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