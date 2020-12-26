马克龙结束隔离　法国疫情依然严峻 

法国总统府爱丽舍宫24日说，总统埃马纽埃尔·马克龙“不再出现新冠肺炎症状”，因而自当天起解除隔离。

爱丽舍宫在一份新闻公报中说，马克龙依照卫生部门的防疫指南，在首都巴黎西南郊的朗泰讷官邸已经自我隔离7天。法国卫生部门建议，出现新冠肺炎症状或新冠病毒检测结果为阳性时，应自我隔离一周。

马克龙17日出现新冠肺炎症状，包括干咳、头疼和疲劳，经由新冠病毒检测确诊感染。他当晚即前往朗泰讷官邸自我隔离，在隔离期间远程处理公务。

马克龙确诊感染后，爱丽舍宫多次在公报中说他身体状况“稳定”，23日首次说马克龙“出现好转迹象”。隔离期间，马克龙在一段自拍视频中说，“疏忽”和“坏运气”导致他感染新冠病毒。

在24日的新闻公报中，马克龙呼吁民众在圣诞节假期重视疫情防控，遵守开窗通风、戴口罩、勤洗手等防疫措施。

法国卫生部门23日的疫情数据显示，全国累计新冠确诊病例超过250万例，过去24小时新增14929例；累计死亡病例61978例，过去24小时新增276例。

法国政府先前宣布，民众本月24日和31日出行可不受宵禁令限制。一些政府官员和卫生专家因而担心，疫情依然严峻的情况下，民众在圣诞节和新年假期聚集将进一步推高单日新增病例数。

法国巴黎圣安托万医院传染病部门负责人卡里娜·拉孔布24日告诉媒体记者，圣诞节前夜的家庭聚餐“有风险”，“聚餐是病毒传播最危险的情况之一”。

但她同时说，今年让人感到“艰难”，因此应该重视“做一些让人高兴的事的需求”，要找到“收益和风险”之间的平衡。

拉孔布23日警告，从流行病学角度看，法国的疫情“完全没有得到控制”。

法国监管机构24日批准使用美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的一款新冠疫苗，拟本月27日启动接种，首批接种对象包括医护工作者和老年人。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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