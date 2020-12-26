随着一辆白色越野车率先驶过新落成的路桥，由中国建筑集团有限公司承建的阿尔及利亚南北高速公路53公里项目提前通车。“项目通车是一项伟大成就，对阿尔及利亚国家安全和经济发展具有重要战略意义。”阿尔及利亚总理杰拉德出席通车仪式时这样说。

阿尔及利亚南北高速纵贯该国全境，将撒哈拉沙漠与地中海沿岸连接起来。53公里项目要穿过阿北部有着“地质灾难博物馆”之称的阿特拉斯山脉，是整个南北高速公路中施工和技术难度最大的一段。2014年项目开工时，来自葡萄牙的监理团队曾这样断言：“这里地形复杂、地质条件恶劣，项目至少要到2028年才能完工。”

中国建筑团队开拓创新、攻坚克难，采用在国内业已成熟的“第三作业面方案”“三维成像隧道地质超前预报系统”“小导管超前支护方案”等技术，极大压缩工期进度，在53公里长的路段上共修建了2条公路隧道、45座桥梁和180多道涵洞，包括单洞9.6公里的阿尔及利亚最长公路隧道、2.7公里的最长公路桥。

“项目能提前通车，一是靠愚公移山的精神，二是靠成熟的中国技术。”项目副总经理胡雷说。这一区域内既有松散破碎的风化页岩，又有沙粒细小的黏土，复杂的地质环境实属少见。杰拉德说，53公里项目是在阿尔及利亚进行的施工技术难度最大、自然环境最恶劣的超大型基础设施项目；阿政府和人民向中国工程技术人员从始至终展现出的一流施工水平和积极进取精神表示感谢。

如今，这一项目成了当地网红打卡地。通车当天，很多民众开车前来体验。司机哈立德说：“这条路上有全国最长隧道，我特意带着家人来看一看，拍照片留作纪念。”

关于该项目的选址过程，还有一个为当地人津津乐道的故事。在位于希法峡谷的阿尔及利亚国家森林公园里，生活着多种保护动物，其内还有一座百年建筑——猴溪餐厅。在最初的设计方案中，公园将被一座贯穿其中的桥梁一分为二，这个餐厅也必须拆除。中国建筑项目部多次考察现场，在听取当地居民的呼声后，坚定了“为野生动物守住家园”的信念，力劝业主变更方案取消修建这座桥梁，降低对野生动物栖息地的影响，保护文物古迹。最终，业主选择优化路线，避开希法峡谷。如今，该餐厅已被列入阿尔及利亚历史文化遗产，为表达对中国建筑者的谢意，在显著位置立起一块汉语标牌：“欢迎光临”。

在建设过程中，项目累计聘用超过1万名阿本地员工，并为当地捐建一所工程职业学院，通过各类培训，为当地培养超过2000名基础设施建设人才，很多沿线居民通过参与项目建设走上了致富增收的道路。工人穆罕默德说：“中企带来了工作机会，我的收入增加了，也学到了实用技术，相信以后的日子会越来越好。”

（本报阿尔及尔电）

《 人民日报 》（ 2020年12月26日 03 版）

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