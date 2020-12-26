欧洲专利局最近发布的一份专利研究报告显示，中国在第四次工业革命相关领域的创新显著加快。欧洲专利局局长安东尼奥·坎皮诺斯日前接受本报记者采访时表示：“中国已成为全球重要创新源。”

据坎皮诺斯介绍，世界主要国家中，中国涉及第四次工业革命领域的专利增长速度最快，仅在2018年，中国在第四次工业革命领域的相关专利族就超过6300个。中国的大学、企业和创新中心在全球的地位越来越重要。

报告显示，在连通性和软件方面，华为和中兴等中国公司成为重要参与者。华为跻身全球第四次工业革命十大专利申请商行列，深圳和北京是第四次工业革命的主要创新中心，中国信息通信研究院也跻身全球十大研究机构之列。“中国第四次工业革命相关的创新取得很大进步。预计未来几年，中国企业将申请更多专利。”坎皮诺斯非常看好中国创新发展前景。

谈到中国在第四次工业革命中的作用，坎皮诺斯说：“当前，第四次工业革命专利增长集中在特定技术领域，少数公司占据领导地位。中国在信息技术硬件、软件、连通性等方面非常专业化。”

欧洲专利局共有38个成员国，总部位于德国慕尼黑，并在布鲁塞尔等地设有办公室。近年来，欧洲专利局与中国国家知识产权局开展了良好合作。坎皮诺斯介绍，2019年，欧洲向中国国家知识产权局提交的专利申请超过4万件。近10年来，欧洲专利局收到的来自中国的专利申请也在迅速增加，仅2019年就有超过1.2万件专利申请，同比增长29%。中国已成为欧洲专利局第四大专利申请来源地。

目前，中国国家知识产权局已成为全球五大专利局之一，2019年受理专利申请超过140万件。坎皮诺斯指出：“这些数据凸显中国推动创新研发、发展创新型经济的不懈努力。中国加大力度保护知识产权，有助于推动创新水平迅速提升。”

坎皮诺斯介绍，欧中双方专利部门早期的合作主要集中在培训和能力建设方面。2017年，双方建立全面战略伙伴关系。今年，欧洲专利局和中国国家知识产权局启动了专利合作条约国际检索单位试点项目。坎皮诺斯说：“这是双方长期合作的又一个里程碑。期待更多中国企业利用这一机遇。”

（本报布鲁塞尔12月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月26日 03 版）

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