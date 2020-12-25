中央统战部新闻发言人就美国某些政客污名化统一战线发表谈话

新华社北京12月25日电 近日，针对近期美国国务卿蓬佩奥等宣布对中方统战部官员实施签证制裁，发表系列指责中国利用“统战”对外国实施“渗透”等污名化统一战线的言论，中共中央统一战线工作部新闻发言人发表谈话强调，一个时期以来，美国某些政客热衷炮制和炒作各种反华议题，对中国共产党领导的统一战线和统战工作多次进行污蔑诋毁，其言论充斥着谎言、冷战思维和意识形态偏见，纯属颠倒黑白、捏造事实，严重干扰了广大海外侨胞、留学生群体及有关机构正常的工作、学习和活动，严重破坏了中美之间的正常交往和合作，我们予以强烈谴责，表示坚决反对。

发言人说，中国人口众多，有不同的党派、不同的民族、不同的阶层、不同的宗教信仰者，还有生活在不同社会制度下的同胞。中国共产党领导的统一战线，就是要凝聚人心、汇聚力量，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素，共同致力于实现国家富强、民族复兴、人民幸福。在对外交往中，中国党和政府一贯主张世界不同文明包容互鉴，促进世界各国和谐相处，推动构建人类命运共同体。我们重视发挥广大海外侨胞和留学生融通中外的桥梁纽带作用，旨在促进中国与世界各国开展正常民间人文交流、发展友好关系，增进相互理解和友谊，从不干涉别国内政，从不输出意识形态或社会制度。事实上，在抗击全球新冠肺炎疫情的过程中，很多海外侨胞和留学生通过各种方式为住在国提供防疫物资，分享抗疫经验，有力支持了住在国抗击疫情。这是中外民间正常友好交流合作的生动写照。

发言人说，谎言终将揭穿，公道自在人心。中央统战部的活动都是在阳光下堂堂正正开展的。无论蓬佩奥等反华政客抛出多少所谓“阴谋论”、“渗透论”等荒谬论调，中国共产党团结一切可以团结的力量致力于中华民族伟大复兴的目标都不会改变；中国党和政府增进与世界各国人民的友好交往，致力于维护世界和平与发展，共同构建人类命运共同体的努力都不会改变。

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