外交部回应美抹黑中国远洋渔业：坚决反对毫无事实根据的恶意抹黑

新华社北京12月25日电（记者温馨、成欣）针对美方一份报告抹黑中国远洋渔业，外交部发言人汪文斌25日说，中方是负责任的渔业国家，高度重视渔业资源的科学养护和可持续利用，积极履行国际义务，坚决反对毫无事实根据、混淆是非的恶意抹黑和攻击。

汪文斌在当日例行记者会上答问时说，中方建立了完善的远洋渔业管理制度，执行全球最严的渔船船位监测管理措施，在东南太平洋和西南大西洋公海海域实施自主休渔。中方共加入了8个区域渔业管理组织，履约成绩都排名前列。同时，中方积极会同国际社会严厉打击非法、不报告、无管制渔业活动，2021年还将实施公海转载报告和公海转载观察员制度，为养护公海渔业资源作出积极努力。

汪文斌说，参照远洋渔业行业的国际惯例，中方远洋渔业企业通过市场化方式，自主与一些国家建立了劳务合作关系，实现了互利共赢，不存在所谓的强迫劳动一说。中方同有关国家主管部门也就建立双边渔业劳务合作机制保持良好沟通。“我们坚决反对毫无事实根据、混淆是非的恶意抹黑和攻击。”

他指出，美国围网渔船在公海作业的天数，大幅超出了有关渔业管理组织所规定的天数，而且是连续多年违规。“美方的这一行为已经引起了相关组织当中其他成员的关切。美方是不是应该反思、检讨并纠正自己的违规行为呢？”

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