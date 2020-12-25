外媒：多国对中国的新冠疫苗充满期待

新冠肺炎疫情暴发以来，中国及时启动疫苗研发工作，积极与国际社会开展合作，并主张把新冠疫苗作为全球公共产品，给世界各国人民吃下了一颗“定心丸”。不少外媒认为，中国疫苗安全有效，为世界应对新冠疫情挑战带来新的希望。

据阿联酋通讯社报道，中国国药集团的新冠疫苗已于12月9日在阿联酋获批上市。随后，阿联酋卫生部门宣布试验结果，“该疫苗有效率达86%”。自9月获得紧急使用授权以来，该疫苗为数万名阿联酋一线工作者提供了安全保障。

受阿联酋政府邀请，参加环法自行车赛的阿联酋车队成为优先接种中国疫苗的群体。报道称，约100名车手和团队成员，将于2021年1月6日在阿布扎比接种中国国药集团的疫苗。车队医疗人员斯沃特表示，对疫苗的安全性和有效性充满信心。

英国《金融时报》报道说，阿联酋正在向境内所有公民和居民提供疫苗，民众可前往所有公共和私立诊所注射中国国药集团的新冠疫苗。

阿联酋副总统兼总理、外交部长、卫生部长和内阁事务部长等十余名阿联酋官员均公开接种了中国国药集团的新冠疫苗。

据巴林国家卫生监管局官方12月13日消息，在递交上市所需相关文件后，巴林国家卫生监管局已正式批准中国国药集团研发的新冠灭活疫苗在巴林注册上市。

另据伊朗《金融论坛报》报道称，伊朗正在和中国等国家洽谈购买疫苗事宜。

除了国药集团的疫苗，中国科兴生物的疫苗也得到不少国家认可。据路透社报道，印尼国有制药公司Bio Farma表示，对中国科兴生物的新冠疫苗进行的中期试验数据显示，其有效率高达97%。预计印尼食品和药物管理局将在1月底签发紧急使用授权，然后开始大规模接种。

美国《华尔街日报》报道称，中国科兴生物的新冠疫苗在巴西完成三期试验，结果证明有效，这意味着卫生监管机构可以授权批准疫苗使用。

据巴西G1网报道，12月21日，巴西卫生监督局表示，已经认可了中国科兴生物研制的新冠疫苗的生产标准。该项认证结果是巴西卫监局和巴西布坦坦研究所共同得出的。此前，布坦坦研究所派人来华实地考察了科兴疫苗的生产流程。认证发布日期比官方原定时间提前了10天。该认证有效期两年，是巴西进行疫苗注册以及申请疫苗紧急使用的先决条件之一。

《今日埃及人报》报道称，埃及卫生部长哈拉·扎耶德已接种中国国药集团的疫苗，她肯定了疫苗的安全性和有效性，“中国产的新冠疫苗是世界最好的疫苗之一”。哈拉还在11日透露，埃及正在与中国相关公司就在本地大批量生产中国疫苗进行谈判。

据《埃及独立报》网站12月18日报道称，埃及决定将通过阿联酋接受中国更多的新冠疫苗。负责科研事务的埃及卫生部长助理阿西姆表示，参加中国国药集团新冠肺炎疫苗临床试验的3000名志愿者均未出现明显副作用。

美国工人世界党网站撰文称，中国已承诺优先向发展中国家提供新冠疫苗，即中国疫苗将成为全球公共产品。文章认为这并非空头支票，中国具备大规模生产疫苗并输送到世界各地的技术能力。目前，中国已有5款疫苗开展第三期临床试验。

新加坡《海峡时报》12月23日报道称，巴西、印尼、新加坡和土耳其都计划把中国疫苗作为免疫计划的一部分。

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