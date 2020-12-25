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中马“两国双园”合作项目总体形势向好

2020年12月25日14:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京12月25日电 （高歌）12月25日上午，由北京外国语大学区域与全球治理高等研究院、北京外国语大学亚洲学院、北京外国语大学中国马来研究中心、北京大学东盟国家研究中心、社会科学文献出版社联合举办的“《马来西亚发展报告（2020）》发布会暨马来西亚形势研讨会”以线上会议的形式举行。

报告指出，当前中马关系站在了新的历史起点上。两国都处在发展的战略关键期，合作前景广阔。由中马钦州产业园和马中关丹产业园组成的“两国双园”是中国和马来西亚两国投资合作的旗舰项目，也是中国与东盟合作的示范区。建成以来，中马钦州产业园已经形成以棕榈油、燕窝、清真食品、生物医药、高新电子、新能源等为主的产业集聚区，马中关丹产业园形成以钢铁、轮胎、玻璃、铝型材等为主的产业集群，为推动中马经贸合作及两国全面战略伙伴关系发展做出了积极贡献。

2019年4月25日，中国提出了把“‘两国双园’做大做强，使其成为‘陆海新通道’重要节点，促进两国和地区联通和发展”的新定位、新要求。目前来看，中马两国政府共同推动双园建设、促进经济发展的趋势不会改变。

报告认为，中方应积极与马方新任领导层开展沟通，继续执行“两国双园”中长期规划，并继续与彭亨州政府、东海岸经济特区发展理事会就关丹产业园、关丹港等项目深入合作，尝试让中马两国更多部门和相关机构参与到双园合作机制中，提升双园发展建设速度，鼓励马来西亚新政府继续推动“两国双园”协同发展，探索出一条符合两国政府及民众利益、可持续发展且可适用于中外其他合作的产业园合作模式。

(责编：高歌、常红)
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