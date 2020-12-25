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疫情下韩国“隔离经济”表现亮眼

周玉波 杨帆 杨钰晗

2020年12月25日14:02  来源：人民网-国际频道
 

为应对来势汹汹的第三波疫情，韩国政府调高了防疫等级，民众的活动进一步受限，经济活动也随之萎缩。特殊背景下，“隔离经济”异军突起，游戏、小家电、半成品菜、外卖等行业发展迅速，表现亮眼，和深陷疫情泥沼的彩妆、娱乐休闲等行业形成鲜明对比。韩国经济正面临“几家欢喜几家愁”的局面。

韩国各项经济指标“愁云惨淡”

韩国第三波新冠疫情来势凶猛，上周连续多日新增确诊病例破千。按照韩国防疫部门之前制定的标准，这种情况下应该将防疫等级上调至最高的三级，但是政府却迟迟没有下令。有观点指出，韩政府之所以一直强调“要努力在现阶段防疫级别下控制疫情”，是担心“禁足”措施让韩国经济雪上加霜 。

据韩国央行韩国银行发布的数据显示，今年第一、第二季度韩国GDP连续出现负增长，分别环比下降1.4%和3.2%，第三季度稍有回升，环比增长1.9%。第四季度的数据尚未发布，但国际货币基金组织预测，韩国在第四季度的经济表现并不乐观。韩国银行已多次下调全年经济增长预期，“负增长”被公认为是不可避免的。

作为一个出口导向型的国家，韩国的经济表现和全球疫情状况密不可分。新冠肺炎疫情发生以来，全球旅游业几乎陷入全面停滞，人员和商品流通受阻，加之各国疫情始终无法得到有效控制，使得韩国的出口规模大幅减小。从今年3月到9月，韩国连续7个月出口额呈负增长，虽然9月后有所反弹，但对全年经济的贡献仍然杯水车薪。

与黯淡的出口表现相对应的，是韩国疲软的国内需求，主要表现为实体经济遭遇疫情冲击及民众消费能力减弱。大量中小企业和个体户经营困难，纷纷停止招聘计划，随之而来的是失业率不断上升。韩国统计厅发布的报告显示，11月韩国的失业人口达到102.8万人，大量应届毕业生“一毕业就失业”。同时，由于疫情反复，民众的不安情绪被放大，消费欲望减弱。韩国经济研究所分析称，全年韩国人均消费额将同比下降4.1%。失业大军“没钱消费”，有收入者“不愿消费”，媒体评价目前韩国的经济状况为“悲剧剧本正在现实中被演绎”。

正因如此，如果调高防疫等级，更多的营业场所将彻底关门歇业，整个首都圈将进一步“停摆”，韩国政府陷入了“控疫情”还是“保经济”的两难中。

“隔离经济”异军突起 多行业成“新风口”

购物靠网购、吃饭点外卖、学生上网课、办公也居家……疫情发生以来，人们的生活开启“云模式”，也带火了所谓的“隔离经济”。一些行业抓住时机，逆势发展，不少相关企业的销量和规模迎来指数级增长。其中速食、小家电、游戏、家居服、房车和户外露营等行业成为了新常态下的“新风口”。

以小家电为例，因为居家时间变长，人们对居家环境有了更高要求。根据某韩国大型连锁超市发布的数据，截至11月9日，扫地机器人的销售额同比增长了65%。另外，想要锻炼厨艺的人也不少，各类厨具销量大增。其中，操作简单又实用的空气炸锅成为“新宠”，韩国某品牌空气炸锅大受追捧，10月份销售额达9亿韩元（约合人民币531万元），创历史新高。

除此以外，健康又方便的“半成品菜”也受到很多人的青睐。所谓“半成品菜”，就是已经加工好，只需要进行加热等简单处理就可以直接吃的食物。据韩联社报道，韩国某品牌连锁便利店2020年的销售额同比增长近140%，很大程度上得益于“半成品菜”和各类便当的热销。一些酒店宾馆也改变经营策略，以旗下的招牌菜为基础，打造出“即食版本”进行销售，市场反应热烈，销量可观。

某餐厅在疫情下推出的“豪华便当”。人民网 杨帆 摄

同时，游戏行业的高歌猛进，各类家居服的畅销，都是人们外出活动减少，娱乐生活受限，居家时间变长衍生出的“副产品”。

在遭受打击最严重的旅游行业，“小而精、小而美”的短途旅行成为旅游市场的黑马。周末回归自然，一家人开着房车“说走就走”，或是邀上三五好友去露营基地搭帐篷，已经成为韩国当下最流行的休闲方式。

“小而精、小而美”的短途房车旅行。人民网 杨帆 摄

疫情下，“保持社交距离”等防控措施成为常态。专家称，新型消费习惯会重塑目前的商业模式 ，“隔离经济”的火爆也许并不会“昙花一现”，在后疫情时代，仍有长足发展空间。 

(责编：高歌、常红)
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