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美国新冠肺炎确诊病例超1861万 加州确诊病例超200万

2020年12月25日10:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿12月24日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月24日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊18619210例，死亡328620例。过去24小时，美国新增确诊216847例，新增死亡3262例。

美国进入圣诞节假期，出行旅客数量达到疫情暴发以来的最高峰，这进一步加剧美国疫情的风险。《华盛顿邮报》报道说，虽然美国人被警告需避免假期出行，但美国运输安全管理局的统计显示，23日仍有近120万人次乘坐飞机出行。这是自今年3月以来，美国航空旅客出行最多的一天。

23日，加利福尼亚州成为美国首个确诊病例超过200万的州，也是全球首个确诊病例超过200万的一级行政区。这距离该州11月12日确诊病例突破100万，仅有6周时间。加州人口约3950万，这意味该州每20个人中就有1人的新冠病毒检测呈阳性。

美国有线电视新闻网报道说，23日，美国报告了228131例新增确诊病例，3359例新增死亡病例，这是单日死亡病例第三高的纪录。“对于美国来说，这是灾难性的‘日常’。”截至23日的过去一周，美国平均单日新增21.5万确诊病例。

华盛顿大学健康指标和评估研究所的一份最新数据模型预测，即便疫苗开始分发注射，到明年4月1日，美国新冠疫情死亡病例预计将达到56.7万例。但如果各州放松疫情管控，到4月1日这一数字可能攀升至73.1万。华盛顿大学健康指标和评估研究所报告说，目前，美国的口罩使用率为74%。

(责编：高歌、常红)
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