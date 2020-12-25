中企建设刚果（金）布桑加水电站坝体高度突破90米

中国水电一局供图

人民网约翰内斯堡12月25日电 （记者万宇）24日，由中国中铁资源集团投资、所属中刚建设公司负责建设的布桑加水电站大坝已全断面浇筑至835米高程，坝体累计高度突破90米。建设过程完成中孔泄洪系统、825米高程中层廊道等复杂施工部位。

布桑加水电站是目前刚果（金）在建的最大基础设施项目，2017年开工，坝高141.5米，水库总库容12.98亿立方米，总投资6.56亿美元，为刚果河支流卢阿拉巴河规划梯级电站的第四级，是中国中铁和中国电建共同投资建设并承担运营的大中型水电站，大坝为碾压混凝土双曲拱坝，总装机容量240兆瓦，由4台60兆瓦发电机组组成，多年平均年发电量13.20亿千瓦时，发电产能将占刚果(金)总产能的十分之一。该项目从设计、施工到设备制造、安装验收均采用中国标准和规范，计划建设期4年，运营期26年，发电特许经营权30年。

为保证工程进度，中铁资源集团所属中刚建设公司充分发挥中国基建的技术和经验优势，在做好疫情防控的同时，大力推进移民搬迁、线路迁改等关键任务，采取措施加快施工进度，保证混凝土施工质量，在非洲创造水电站建设的中国速度。

据中铁资源集团方面介绍，该项目如期投运后，将极大缓解刚果（金）国家电力严重短缺的现状，尤其是对该国矿业大省——卢阿拉巴省用电起到保障作用，不仅有利于进一步提高该国矿山产能，提升当地铜产品深加工能力，而且也将改善当地居民用电紧张的局面。

(责编：高歌、常红)