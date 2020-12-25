马耳他“欢乐春节”将迎来中央歌剧院《图兰朵》

人民网罗马12月24日电 （记者叶琦）23日，中国中央歌剧院《图兰朵》数字演出签约仪式在马耳他地中海会议中心举行。地中海会议中心主席肯尼斯·斯皮特里和此次项目执行人、瑞士瑞中文化艺术交流协会会长赵元通过网络连线签约，马耳他中国文化中心主任杨晓龙主持仪式。

此次中央歌剧院在马耳他推出《图兰朵》数字演出将主要通过地中海会议中心社交媒体在线进行。同时，在确保防疫安全的情况下，地中海会议中心将现场搭建大屏幕播放。演出还将在马耳他知名电视台播出。

杨晓龙表示，在2021年“欢乐春节”期间举办《图兰朵》，既是各方合作的延续，也是疫情期间的创新和壮举。普契尼创作的经典歌剧《图兰朵》是一部饱含中国故事背景和中国音乐元素的经典作品，中央歌剧院是中国国家级的顶级歌剧院，其主创、主演、合唱团、交响乐团以及舞台背景制作都是一流的，相信这样的文化联系和艺术水平一定会得到马耳他观众的认可和喜爱。

斯皮特里高度评价此次合作。他表示，这是地中海会议中心首次与中国国家级艺术院团合作，将在演出组织、录制播出、宣传推广等方面予以全力配合，争取以最好的方式将中国顶级艺术家演绎的传奇且令人遐想的东方爱情故事呈现在马耳他观众面前。他用“波涛汹涌的大海”形容当前局面，他说能有这样让人兴奋的成功合作，相信“疫”后“风平浪静”的合作会更加精彩。

《图兰朵》是意大利著名作曲家普契尼创作的一部以中国为故事背景的歌剧，是各大歌剧院常演不衰的经典剧目。

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