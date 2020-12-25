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韩国假期实施特别防疫措施

2020年12月25日08:38  来源：新华网
 

随着圣诞节和元旦假期来临，韩国24日起在全国范围实施假期特别防疫措施，以遏制新冠疫情扩散。

韩国防疫响应级别从高到低分为五个级别，3级为最高级别，1级为最低级别。眼下，疫情相对较重的首都圈处于2.5级，全国其他地区处于2级。

韩国疾控部门正在权衡是否将防疫响应级别上调至3级。不过，疾控部门考虑到上调响应级别势必对经济造成负面影响，表示尽量避免诉诸这一手段，先将本月24日至下月3日定为假期特别防疫期，希望相关精准防控措施能见效。

在假期特别防疫期内，韩国全国餐厅不接待5人及以上的群体聚餐，8人分成两桌就餐也不允许，餐厅经营者违反规定将面临最高300万韩元（约合1.78万元人民币）罚款，顾客违反规定将面临最高10万韩元（592元人民币）罚款。

在首都圈，一律禁止5人及以上的私人聚会；在其他地区，政府虽然不禁止5人及以上在餐厅以外场所聚集，但是强烈建议民众取消这类聚餐和聚会活动。

韩联社报道，韩国16家滑雪场、35家滑冰场、128家雪橇场以及一些观日出景点暂停营业。度假村、酒店、民宿、农家乐、渔家乐等住宿设施将客房入住率限制在50%以下，不得组织辞旧岁、迎新年等活动，以减少跨地区人口流动。

韩国中央防疫对策本部通报，截至24日零时，韩国较前一天零时新增985例新冠确诊病例，连日来单日新增病例在1000例上下徘徊。韩国累计新冠确诊病例为53533例，累计死亡病例为756例。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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