英国与欧盟达成未来关系协议

人民网布鲁塞尔12月24日电 （记者张朋辉）英国与欧盟24日宣布，双方就双边未来协议达成一致。

当地时间24日下午，英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩发布声明称，双方就以贸易协议为核心的未来关系协议达成一致。约翰逊说，“协议已经达成”。英国政府表示，英国“重新控制了自己的财政、边界、法律、贸易和渔业权益”。冯德莱恩则称，这份新协议将“保护欧盟利益，保证公平竞争，为欧盟渔业提供可预见性”。

欧洲理事会主席米歇尔在一份声明中也确认了欧盟与英国达成双边协议的消息，他在声明中表示，对欧盟民众与企业来说，与英国达成综合协议是最好的结果。在过去几年与英国的谈判中，欧盟保持了“团结和决心”。

米歇尔还感谢欧盟委员会及欧盟谈判团队。他同时表示，与英国的未来关系谈判非常有挑战性，但是谈判团队达成一致并非终点，协议仍然需要欧洲理事会和欧洲议会批准。

据欧洲媒体报道，英国与欧盟23日就双边贸易协议进行了密集磋商，以就最后的协议文本进行讨论，英欧贸易协议是双边未来关系协议的核心，而渔业问题是双方最后阶段争论的焦点。为推动达成一致，英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩也介入了谈判。

据报道，此后，英国与欧盟将有一周时间各自批准协议。英国内阁已经在23日晚就英国“脱欧”之后英欧贸易关系进行协商。而据欧盟方面的消息，欧盟已经要求各成员国驻欧盟大使随时待命，以开会就英欧贸易协议进行协商。

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