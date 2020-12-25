为世界经济复苏和增长添动力（望海楼）

当前，百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情全球大流行，导致世界经济陷入深度衰退。作为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，中国不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，而是将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。

为全球创造巨大消费市场。近年来，需求不足一直是世界经济增长的主要瓶颈。在新冠肺炎疫情冲击下，各主要经济体需求锐减，使这一矛盾更加凸显。中国拥有14亿人口和超过4亿中等收入群体，是全球最具潜力的大市场。在构建新发展格局过程中，随着中国更加注重扩大内需，人民群众收入水平将进一步提高，中等收入群体规模将进一步扩大，全社会投资将更加高效。这将迸发出超大规模市场需求。中国从世界工厂向世界重要消费市场转变，既有助于满足人民群众对美好生活的需要，也将为世界各国发展创造广阔的市场空间。

为全球构筑强劲创新引擎。创新是引领发展的第一动力。全球经济实现复苏并保持长期增长，根本途径是加快推动新一轮科技革命和产业变革。中国拥有完备的产业体系和众多高素质人才。在构建新发展格局过程中，随着更加注重推动科技创新，处于世界前沿的原始创新将不断涌现，科技成果向现实生产力的转化将进一步加速，以数字经济为代表的新产业新业态将蓬勃发展。这将推动全球创新能力释放和生产力水平提升。中国更加依靠创新驱动实现内涵式增长，既是要素条件深刻变化的必然要求，也将为世界各国发展创造巨大动能。

为全球带来更多发展机遇。世界各国的开放与合作是全球经济持续发展的基础。全球经济要实现新一轮复苏，必须坚决反对单边主义和保护主义。中国始终是全球开放与合作的推动者。在构建新发展格局的过程中，中国将进一步扩大开放，继续推动贸易和投资自由化便利化，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，更加深入融入全球分工体系，让世界各国分享中国经济发展的红利。同时，中国也将进一步推进“一带一路”建设，加强与沿线国家互联互通，推动各国经济联动发展。中国还将继续推动全球治理体系变革，使之更多代表广大发展中国家利益，促进全球化向着更加普惠、包容的方向发展。

（作者为国务院发展研究中心发展部研究室副主任、副研究员）

(责编：艾雯、刘洁妍)