清脆的手机铃声响起，正在吃晚饭的瑞斯基马上接起电话。“宿舍热水器坏了，你能来看下吗？”他二话不说赶到现场，检查后发现配件故障，需要更换。

瑞斯基是印尼明古鲁燃煤电站里唯一的维修工。检查完故障，他立即骑上摩托车前往市区五金店，购买新配件。碰到类似的“急活”，瑞斯基总是随叫随到。同事们都很喜欢这个干活勤快、技术又好的小伙子。对于表扬，瑞斯基很谦虚：“明古鲁省是印尼最穷的省份之一，能到电站工作是我的幸运。我一定把活干好！”

瑞斯基来自印尼爪哇岛。2013年，他来到苏门答腊岛明古鲁省一家旅馆工作。“当时整个明古鲁省都很缺电，电器经常出故障。我就自学了电器维修，平时多向老师傅请教，很快就学会了。”瑞斯基回忆说。

2017年2月，由中国电力建设集团（中国电建）投资建设的明古鲁燃煤电站开工。这是明古鲁省第一个燃煤电站，也是当地最大的外资项目。电站包括2台100兆瓦燃煤机组，年发电量约14亿千瓦时，投产后将有效缓解明古鲁省及周边地区缺电现状，带动当地经济发展。在电站建设初期生活营地尚未投入使用时，中国电建的一些员工暂时住到瑞斯基工作的旅馆。短暂相处的几个月间，踏实能干的瑞斯基给大家留下深刻印象。瑞斯基为了更好地与中国客人沟通，还自学起中文，经常用汉语跟大家打招呼。

在中国员工推荐下，瑞斯基去电站应聘上了临时工。刚开始维修任务不多，但他眼里有“活”：看到电站安保力量短缺，瑞斯基主动提出兼职营地安保任务，每日巡视、确保安全。

疫情防控期间，电站实行封闭式管理。一些当地员工离职，而瑞斯基选择当“逆行者”，主动承担了消杀工作。食堂、餐厅、办公楼、宿舍……每个区域都有瑞斯基背着喷雾器，半弯着腰仔细喷洒的身影。每天3次，每次至少30分钟，不放过任何一个角落。“印尼现在疫情形势严峻，我们要严格执行防疫措施。电站正常运行，我们的生计才有保障。”瑞斯基说。

现在，瑞斯基已经转为电站的正式员工，月收入从入职前的100万印尼盾，增加到现在的450万印尼盾。他的工作劲头也带动了电站其他印尼员工。

12月16日，印尼国家电力公司发出批准函，确认电站从7月27日开始，正式进入为期25年的运营期。项目方考虑把瑞斯基的妻子也招聘到电站工作，便于两人生活安定下来。瑞斯基对未来有了更多规划：“这里工作前景一片光明，跟着中方同事能学到很多新本领。只要电站需要，我愿在电站扎根。”随着明古鲁省缺电状况逐渐改善，将会有更多的企业来这里发展。“当地经济越来越好，我们的生活也会更好。我正在攒钱准备买房子。”

（本报雅加达12月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 03 版）

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