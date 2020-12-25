珠峰见证中尼友谊（大使随笔）

尼泊尔位于喜马拉雅山南麓，是中国的友好邻邦。矗立于中尼之间的世界最高峰珠穆朗玛峰，见证了中尼两国人民跨越上千年的友好交往历史。中尼建交65年来，两国始终相互尊重、相互信赖、相互支持，两国人民之间的友好情谊不断巩固、提升。1960年，毛泽东主席在会见尼泊尔王国时任首相柯伊拉腊时，充分肯定了两国人民各自对珠峰强烈的民族感情，并友好地提议把它叫做“中尼友谊峰”，在两国关系史上留下一段佳话。中尼两国本着公平合理和互谅互让原则，通过友好协商，于1961年10月签订《中华人民共和国和尼泊尔王国边界条约》，划定了两国边界。这个条约将珠穆朗玛峰确定为两国界峰，成为中尼友谊的永恒象征。

2019年10月，中国国家主席习近平对尼泊尔成功进行国事访问，尼泊尔人民载歌载舞欢迎习近平主席到访，盛况空前。访问期间，习近平主席与尼泊尔领导人就进一步发展两国关系、推进互利共赢合作达成广泛共识，一致同意将双边关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，中尼关系进入崭新时代。在两国领导人的见证下，中尼签署了30项合作协议，其中一项重要成果就是，两国政府同意共同宣布珠峰高程并开展科研合作。

为落实领导人共识，中尼外交、测绘等部门克服疫情等不利因素不懈努力、通力协作，两国登山队克服高原缺氧等巨大困难，分别从北坡和南坡登顶珠峰。这是尼泊尔首次完成珠峰高程自主测量，也是中国首次全程采用国产北斗高精度定位设备和航空重力仪进行珠峰高程测量，中方人员此次还在珠峰峰顶创造了中国人停留时间最长的纪录。中尼两国技术团队以视频方式举行多轮技术会谈，联合处理数据，最终确定了珠峰基于全球高程基准的新高程权威数据。

习近平主席和班达里总统互致信函，共同宣布珠穆朗玛峰高程。习近平主席指出，“今天我和你共同宣布珠峰最新高程具有承前启后的时代意义，也充分体现了中尼关系持续发展的高水平。”

12月8日当天，我和中国驻尼泊尔大使馆的同事们有幸通过视频参与了珠峰高程宣布仪式。当“8848.86”米这一最新高程显示在大屏幕上，我心潮澎湃，激动万分。这是世界最高峰的最新高度，也象征着中尼两国关系的历史新高度。

中尼建交65年来，正是在两国领导人的精心指导和悉心呵护下，一代代致力于中尼友好的人士以大无畏的精神，不畏艰难险阻，不断勇攀高峰，才有了今天中尼关系繁荣发展的局面。今年是落实习近平主席访问尼泊尔成果的开局之年。经过双方共同努力，中尼跨境互联网光缆稳步运行开通，跨境公路升级改造积极推进，跨境铁路可行性研究正式启动，陆地口岸总体保持畅通，跨喜马拉雅立体互联互通网络正逐步从愿景变为现实。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中尼两国守望相助、携手抗疫，以实际行动践行人类命运共同体理念，进一步升华了坚如磐石的传统友谊。两国政府在共同宣布珠峰高程后，还将继续推进珠峰生态环境保护和科学研究合作，守护好两国人民共同的宝贵财富和家园，让珠峰成为中尼两国的友谊之峰、合作之峰、发展之峰、繁荣之峰。

站在中尼友谊的新高度上，我们将携手尼方推动中尼关系向更高水平迈进，在共建“一带一路”框架下深化各领域务实合作，共同打造中尼更加紧密的命运共同体。愿中尼友谊像圣洁的珠穆朗玛峰一样高耸入云、万古长存！

（作者为中国驻尼泊尔大使）

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 03 版）

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