坚持走团结合作之路（2020·年终专稿） 

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，严重冲击各国，引发全球性危机。疫情启示世人，我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。改革和完善全球治理体系，成为国际社会必须解答的一道时代课题。

“重大危机面前没有谁能够独善其身，团结合作是应对挑战的必然选择”“面对经济全球化带来的挑战，不应该任由单边主义、保护主义破坏国际秩序和国际规则，而要以建设性姿态改革全球经济治理体系，更好趋利避害”“我们要以史为鉴，以实际行动践行多边主义、完善全球治理、维护国际秩序。要秉持共商共建共享原则，倡导全球事务由各国一起商量着办，治理体系由大家携手建设，发展成果由各国人民共同分享”……

小智治事，大智治制。回望全年，从双边对话、多边舞台到主场外交，习近平主席以宏阔视野深邃思考世界未来，为应对日益增多的现实挑战和完善全球治理把脉开方，提出系列中国方案，发出坚定支持多边主义的时代强音。

凝聚共识，加强国际协调

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行。疫情持续乃至反复，再次印证一个现实：全球治理供给已明显落后于治理需求，现行全球治理体系已无法适应时代发展，推进全球治理体系变革已是大势所趋。

“世界问题多得很、大得很，全球性挑战日益上升，应该也只能通过对话合作解决。国际上的事大家商量着办，同舟共济已经成为国际社会广泛共识。”习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上为凝聚多边主义共识响亮发声。在以视频方式会见联合国秘书长古特雷斯时，习近平主席强调，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。铿锵有力的话语，为全球治理体系变革确定基调。

受新冠肺炎疫情影响，今年联合国成立75周年系列高级别会议和一般性辩论都以视频方式举行。这是习近平主席自2015年出席联合国成立70周年峰会和2017年在联合国日内瓦总部演讲后，再次在联合国这一最重要多边舞台上发出中国声音、提出中国方案、阐明中国立场，世界高度关注。

走过75年风雨的联合国，寄托着全球70多亿人民对美好生活的向往，联合国宪章是世界和平与发展的重要保障。面对新形势新挑战，着眼后疫情时代，习近平主席强调，联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动。

中国提出要加强国际协调，通过践行共商共建共享，反映发展中国家群体性崛起的国际政治现实。任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道。单边主义没有出路，要坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。

中国方案道出了发展中国家心声。古巴国家主席迪亚斯—卡内尔认为，联合国成立的前提在于国际社会普遍认识到对话、协商、合作、法治的重要性，但当前国际关系中越发常见使用或威胁使用武力、违反《联合国宪章》等行为，国际社会应当加强团结合作。阿富汗总统加尼认为，要面对各种挑战，国际社会必须坚持联合国的创始原则。“联合国人权文件中所承载的价值观不应被视为无法实现的理想和愿望，必须予以实现。实现对和平、尊严、正义和自由的承诺需要前所未有的合作。”

中国坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路，站在历史正确的一边，同个别国家逆潮流而动，鼓吹本国优先、以邻为壑，甚至挑动对立、制造分裂的所作所为构成了鲜明对比。古特雷斯表示，中国的支持对多边主义至关重要，期待中国在国际事务中发挥重要领导力。

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多说：“中国始终是践行多边主义、推动国际关系民主化、捍卫国际法的重要力量。在推动构建人类命运共同体的实践中，中国作用比以往任何时候都重要。”

增添信心，推进抗疫合作

一部人类文明史，也是一部同疾病和灾难的斗争史。正是一次次齐心协力、携手前行，人类社会才一次次战胜重大疫情。

面对疫情挑战，中国共产党和中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，打响了一场抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战，在较短时间内取得了疫情防控重大战略成果，并统筹推进疫情防控和经济社会发展，生产生活秩序稳步恢复。

面对疫情挑战，中国第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，毫无保留地同各方分享防控和救治经验，在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能为国际社会提供援助。

疫情大流行再次让世界真切感受到人类是休戚与共的命运共同体。在这场攸关全人类健康福祉、世界发展繁荣的斗争中，团结合作是战胜疫情最有力的武器。

在中国抗疫最艰难的时刻，100多个国家和数十个国际组织给予中国真诚帮助和支持。在韩国访问的柬埔寨首相洪森临时决定，增加行程来华访问；蒙古国总统巴特图勒嘎在蒙古国传统佳节白月节假期后第一天到访北京，向中方赠送3万只羊以示支持；巴基斯坦紧急调集全国医疗储备驰援中国；俄罗斯、白俄罗斯出动军机向中国护送防疫专家和援助物资；美国盖茨基金会投入专项资金支持中国和全球抗击疫情……

中国在继续做好本国疫情防控的同时，积极助力全球抗疫。中国向超过30个国家派出医疗专家组，宣布两年内提供20亿美元国际援助，向150多个国家和9个国际组织提供抗疫援助，向世卫组织提供5000万美元现汇援助，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，同各国在疫苗研发、生产、分配等各环节加强合作……

吉布提总理卡米勒有感而发：“在这一艰难时刻，中国同我们站在一起，给予我们帮助。”

俄罗斯总统普京称赞，中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。

肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱说，中国作为多边主义的坚定捍卫者，正用行动诠释人类命运共同体理念。

聚焦发展，提供平台与行动

“面对人类面临的挑战，世界各国应该加强团结而不是制造隔阂、推进合作而不是挑起冲突，携手共建人类命运共同体，造福世界各国人民。”习近平主席今年11月在第三届巴黎和平论坛上的视频致辞掷地有声。

受疫情影响，世界经济陷入二战结束以来最严重的衰退，各国经济社会发展受到强烈冲击。如何早日重启世界经济，中国不仅提出了思路和方案，更提供了实实在在的平台和行动。

“搬上云端”的第127届和第128届广交会，2020年中国国际服务贸易交易会，第三届中国国际进口博览会……特殊时期，中国架起扩大对外合作的桥梁，提出一系列扩大开放措施。

“我们要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通”“我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力”……在联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等多边舞台上，习近平主席就坚持开放、包容、创新、绿色发展提出一揽子方案，强调中国经济已深度融入世界经济，构建新发展格局，旨在更好联通国内市场和国际市场，建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。习近平主席的论述，向全世界展示了中国构建新发展格局对各国意味着更多机遇。

经济合作与发展组织日前发布的全球经济展望报告预计，2021年全球经济将增长4.2%，中国对全球经济增长的贡献将超过1/3。

国际格局在加速演变，全球变暖的趋势却不会因疫情而停步，应对气候变化刻不容缓。

在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在气候雄心峰会上，习近平主席提出三点倡议：团结一心，开创合作共赢的气候治理新局面；提振雄心，形成各尽所能的气候治理新体系；增强信心，坚持绿色复苏的气候治理新思路。

这些倡议，既着眼解决当下突出问题，协调各国应对气候变化行动，更旨在引领未来，为推动全球实现可持续发展提供科学指引。联合国秘书处气候变化团队顾问格雷罗·加西亚认为，中国的承诺是《巴黎协定》签署以来国际市场接收到的最强有力信号。

面对新冠肺炎疫情这个全人类共同的敌人，人类命运愈发休戚与共，人类命运共同体理念愈发凸显现实意义和时代价值。一年来，中国推动构建人类命运共同体的实践不断取得进展。国家层面，中国正与越来越多的友好伙伴构建起双边命运共同体。地区范围，中国与各方就打造周边、亚太、中国—东盟、中非、中阿、中拉命运共同体达成共识。全球领域，中方倡议构建网络空间、核安全、海洋等命运共同体和人类卫生健康共同体得到积极呼应。

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩不无感慨：在我们这个动荡的时代，远见至关重要，人类命运共同体理念富有远见、内涵深刻，在各国抗疫的当下，中国“为世界提供了急需的新思维方式，传递了巨大希望”。

乱云飞渡仍从容。中国始终站在历史正确的一边，以实际行动践行人类命运共同体理念，为开创世界更加美好的明天而努力前行。展望未来，中国将以开放、合作、共赢精神，同各国共享机遇、共谋发展。

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 03 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)