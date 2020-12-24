外交部:美方所谓"清洁网络"是"胁迫交易"的代名词

人民网北京12月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持24日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：德国媒体报道，欧中投资协定谈判在最后关头受阻，因为中方在核能合作方面提出更多要求。中方对此有何评论？

汪文斌：中欧投资协定是对双方有利的协定，有利于推动中欧贸易自由化和投资便利化，平衡解决双方关切，促进中欧经贸关系健康稳定发展。据我了解，谈判目前进展顺利，有关报道提到的所谓中方提出希望投资欧盟核电站，造成中欧投资协定谈判陷入僵局的消息是假新闻。

法新社记者：法国外贸部长昨天敦促中方针对新疆“强迫劳动”问题采取行动，以免影响欧中投资协定签署。他还敦促中方承诺认可国际劳工组织的《废除强迫劳动公约》。中方对此有何回应？

汪文斌：刚才我已经介绍了中方在中欧投资协定谈判问题上的立场。

关于“强迫劳动”问题，中方此前已多次阐明有关立场，你可以查阅。我这里要告诉大家的是，所谓“强迫劳动”对中方是一个伪命题。中国政府一贯反对“强迫劳动”，中华人民共和国刑法第二百四十四条明确规定了对强迫劳动罪的处罚措施。所谓在新疆存在“强迫劳动”完全是编造的谎言，这种造谣生事的卑劣行径应该受到谴责并追究责任。

澎湃新闻记者：23日，美国务卿蓬佩奥发推特称我们已经扭转了中国5G总体规划的势头。中方有何评论？

汪文斌：我们多次指出，美方一些政客泛化国家安全概念、滥用国家力量打压外国特定企业的做法，其目的是为了维护美国自身在科技领域的垄断地位，是典型的经济霸凌行径，背离市场竞争原则和国际经贸规则，冲击全球产业链、供应链稳定。美方所谓的“清洁网络”实质上是“胁迫交易”的代名词，不得人心，只会受到越来越多国家的抵制。我注意到近日有欧洲媒体表示，美国对华制裁是“美国优先”的政策，欧洲企业无意在美中之间做选择。

搞胁迫、霸凌阻挡不了中国企业发展壮大的步伐。目前，中国累计已建成5G基站71.8万个，成为全球最大的5G网络。我们愿同各国在相互开放、平等互利的基础上推进相关合作，同时呼吁国际社会像抵制种族歧视那样，对全球经贸与科技合作中的国别歧视坚决说不。

凤凰卫视记者：有媒体报道，在英国又出现了新冠病毒的另一种变种，已有多个国家对来自英国的旅客和航班采取限制措施。中方在这方面有什么考虑？

汪文斌：近日，英国宣布发现变异新冠病毒毒株，并已将有关信息通报世界卫生组织。多国宣布对英国采取关闭边境、停飞往返航班、禁止英航班入境等措施。

考虑到变异病毒的特殊性及可能产生的影响，为保障中外人员健康往来，经过综合评估，中方考虑参考多国做法，暂停中英间往返航班。中方将密切跟踪有关情况，并视情动态调整相关管控措施。

《环球时报》记者：据报道，近日，中国、美国科考队正在南极联手开展救援，设法将澳大利亚科考队一名突然患病的科考队员送回澳救治。澳南极项目的一位负责人表示，非常感谢各方开展国际救援帮助澳科考队员撤离，并称这次行动证明了在南极洲存在的强大国际合作；各国团结在一起，在充满挑战的环境中相互支持。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。据了解，中方有关部门正与相关方面积极协调对澳大利亚患病人员救助方案。中方愿为此提供积极协助。我们祝愿澳方患病人员早日康复。

巴通社记者：据报道，中方近日为疫情期间参与中巴经济走廊项目建设的18名巴方优秀员工颁奖。你是否有更多信息可以提供？

汪文斌：中巴经济走廊项目优秀巴方员工颁奖仪式日前在线上举行。中国驻巴基斯坦使馆网站已发布有关消息，你可以查阅。来自瓜达尔港、能源、基础设施项目等走廊建设的各个领域的18位巴方优秀员工获奖，我这里向他们表示祝贺。

中巴经济走廊是“一带一路”的重要先行先试项目，2013年启动以来一直保持积极发展势头，为巴基斯坦国家建设和地区互联互通作出了实实在在的贡献。中方将同巴方携手努力，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，更好造福两国乃至地区国家人民。

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