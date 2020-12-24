特朗普否决获国会广泛支持的国防授权法案

新华社华盛顿12月23日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统特朗普23日动用总统行政权力，否决了获得国会参众两院广泛支持的2021财年国防授权法案。

特朗普在致国会众议院的否决信中称：“法案中多项条款直接违背本政府的外交政策，尤其是我让美军回家的努力。”他还指责法案未能纳入至关重要的国家安全措施，不尊重美国退伍军人和美军历史。

早在国会两院表决前，特朗普就已多次公开表示将否决这一法案，理由包括法案未列入限制社交媒体公司条款、未删除美军计划为以维护蓄奴制的南方邦联人物命名的军事基地更名等。

国会民主党人当即谴责特朗普的决定。众议长佩洛西说，这是“令人震惊的鲁莽行为”。

本月早些时候，美国国会参众两院分别以超过三分之二多数通过这项法案。根据法案内容，2021财年美国国防支出为7405亿美元，比上一财年略有增长，其中，超过6300亿美元用于国防项目基本预算，690亿美元用于海外军事活动。

美国国会参众两院每年依据宪法通过下一财年国防授权法案，由总统签署成为法律，是美国防务年度开支预算和国防政策的指导性文件。根据相关法律，国会参众两院如果再次就法案投票并分别以至少三分之二多数通过，将可推翻总统的否决，使法案在没有特朗普签字的情况下成为法律。美国国会参众两院定于下周复会。

当天，特朗普还宣布动用总统权力赦免26人，其中包括特朗普2016年竞选团队负责人保罗·马纳福特和前政治顾问罗杰·斯通。马纳福特和斯通都是司法部特别检察官米勒主持的“通俄”调查的重要对象。马纳福特2019年3月被判密谋反美、密谋妨碍司法、税务和银行诈骗等罪名成立，累计刑期90个月。斯通2019年11月被判向国会作伪证、妨碍司法程序、干扰证人等7项罪名成立，但今年7月特朗普已为其免刑。

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