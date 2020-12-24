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美国新冠肺炎确诊病例超1840万 圣诞节假期加剧感染风险

2020年12月24日09:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿12月23日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月23日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊18402363例，死亡325358例。过去24小时，美国新增确诊213978例，新增死亡3140例。

《华尔街日报》报道说，22日，美国住院的新冠患者人数超过11.77万，重症监护病例达到2.2万，均创下历史新高。《纽约时报》报道说，美国各地医院重症监护病房正在被填满。重症监护病房使用率超过95%的医院占到全部医院的五分之一，这比10月初翻了一番。同时，五分之二的医院重症监护病房使用率超过85%。

美国进入圣诞节假期。预计今年圣诞节假期美国旅客出行人数减少约30%，但仍有约8500万人出行。专家担心，假期出行、家庭聚会将导致感染病例进一步上升。俄勒冈健康与科学大学医学教授埃丝特·赵表示，最近很多住院患者与死亡病例都是在感恩节期间感染的，未来10天假期导致的感染病例、住院患者、死亡病例，可能比感恩节还要多。她表示，这一波病例激增可能持续到1月底甚至2月。

美国各州、各城市开始对经营活动、社交聚会实施更严格的限制，以防止新冠疫情在假期期间进一步蔓延。

美国疾控中心23日表示，美国已经注射了100万剂新冠疫苗。但这远低于美国官员此前宣布的年底前注射2000万剂的目标。美国消费者新闻与商业频道引用美国联邦卫生官员的话说，疫苗分发速度低于预期，年底前完成注射2000万剂的目标“不太可能实现”。

(责编：高歌、常红)
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