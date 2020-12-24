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外交部驳美打压中企：遏制打压阻挡不了中国发展壮大

2020年12月24日09:11  来源：新华网
 

新华社北京12月23日电（记者马卓言、朱超）针对美方持续打压中国企业，外交部发言人赵立坚23日表示，美方个别政客固守冷战思维和意识形态偏见，热衷于渲染、炒作所谓中国挑战和中国威胁论，中方对此坚决反对。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定措施维护自身主权、安全和发展利益。

当日例行记者会上，有记者问：美个别国会议员22日呼吁特朗普政府继续强化18日通过的新规，阻止中芯国际获得美国先进技术。此外，据美新闻网站Axios报道，美国土安全部将对美国公司发布警告，使用与中国相关联公司的通信设备和服务会带来数据安全风险。你对此有何评论？

“你所说的这些议员，他们的信誉已经破产，毫无诚信可言。”赵立坚说。

他说，中国坚决反对美方无端打压中国企业，并多次表明严正立场。美方将经贸问题政治化违背其一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，不仅损害中国企业的合法权益，也不符合美国企业的利益，将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链、价值链造成破坏。

赵立坚说，中国企业始终坚持依法合规经营，在国际化经营中严格遵守驻在国法律法规。美方应停止滥用国家力量、泛化国家安全概念打压外国企业的错误行为。

赵立坚说，遏制打压阻挡不了中国发展壮大，只会损害中美互信合作，激化中美矛盾摩擦，只会让中国人民更加团结一心，建设更强大的中国。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定措施维护自身主权、安全和发展利益。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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