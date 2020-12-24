巴西里约华侨华人组织向当地社区捐赠物资

里约华侨华人组织供图

人民网里约热内卢12月23日电 （记者吴杰、张远南）临近元旦，巴西新冠疫情依然严峻。近日，位于里约热内卢的多个华侨华人组织积极向当地社区捐赠防疫物资和生活用品，在当地广受好评。

19日，巴西里约华人联谊会（以下简称“华联会”）在会馆举行慈善活动，共向里约当地的孤儿院和敬老院以及瓦索拉斯市政府等机构捐赠玩具、约300个食品篮、6000枚口罩及酒精等防疫物资。会长徐宗彬表示：“捐赠活动是华侨华人回馈当地的途径之一，体现了我们助人为乐、尊老爱幼的传统美德。”

“爱心无国界。”参加此次活动的里约联邦司法官员维克多说：“华侨华人在巴西常有助人的爱心善举，向华联会致以最诚挚的感谢。”蒂茹卡区政府官员雨果表示，区政府会将物资转送到困难民众手里，让他们感受到华侨华人的爱心善举，“民心相通才能真正体现中巴友谊的增进。”

另一个由里约华侨华人组织的社区送温暖活动也于近日落下帷幕。在为期两周的爱心行动中，侨界代表向里约盲人福利院、儿童残障教育中心、儿童癌症收留所、老人院等25家非盈利机构捐赠大量食品、日用品、文具、玩具和防疫物资。捐赠发起人之一，里约侨领孙特英表示：“中巴两国人民向来友好，里约华侨华人心系当地社会，希望让更多人感受到温暖和帮助。”

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