海内外中医界庆祝太极拳申遗成功

人民网巴黎12月23日电 （记者李永群）“共享太极、拥抱健康”——海内外中医界庆祝太极拳申遗成功大会22日在线上举办。本次会议由全欧洲中医药专家联合会主办，世界中医药学会联合会指导，天津中医药大学和河南陈家沟陈氏太极拳协会承办。来自5大洲21国的中医专家畅谈太极拳给人类带来的福祉和今后的发展前途，共同庆祝申遗成功。

中国常驻联合国教科文组织代表杨进，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，意大利文化体育协会主席、国会众议员布鲁诺·莫拉，世界中医药学会联合会副主席、全欧洲中医药专家联合会轮值主席何嘉琅，世界中医药学会联合会副主席、全欧洲中医药专家联合会主席朱勉生，以及联合国教科文组织申遗机构负责人等参加了线上庆祝大会。大会主会场设在联合国教科文组织总部，在意大利那不勒斯设立了分会场。各国专家通过云端参与，并且吸引了大批太极拳爱好者观看。

杨进表示，太极拳是能充分体现中国文化内涵的一种非物质文化遗产，深受世界150多个国家数以亿计的人民群众的热爱，它不仅仅是中国文化的载体，也是建设和谐世界的一种理念和表现形式。联合国教科文组织将中国太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录，也是对中国哲学、中国智慧、中国思想的一种认可。而这种认可将为进一步促进人类命运共同体建设，促进全人类身心健康、促进世界和谐发挥重要作用。

张伯礼致辞说，太极文化是关于生命和生态文化最早的表达，太极拳是人类最好的修身养性的运动之一，也是中华文化献给人类的宝贵财富。太极拳和中医一样，是中国传统文化的组成部分，也是中国在国际上亮丽的名片。太极与中医渊源深远。随着时代变迁，太极拳的价值也与时俱进，适应了健康医学的时代要求。他希望太极拳各家各派以申遗成功为契机，团结一致，共同继承，共同提高，为人类健康发展作出贡献。

朱勉生认为，中医人在海外几十年的经历，让我们深深懂得太极拳虽然起源于中国，但是这份珍贵的文化和医学遗产，更是属于全世界的。我们祝贺太极拳申遗成功，就是要谨记我们的文化根脉和使命，在各种困难和疾病面前，发扬太极拳“包容和润，通达顺畅”的精神和风格，敢于担当，为全人类健康福祉作出应有贡献。

何嘉琅宣读《全球中医界推广太极拳倡议书》，获得大家一致通过。大会倡议海内外中医药专家、太极拳师们以及社会各界人士，积极宣传太极拳的历史演变，讲解太极拳的养生原理，介绍太极拳的科研进展，教授太极拳的练习功法。并倡议将每年12月17日作为“世界太极拳日”，在全球各地开展太极拳宣传活动，纪念这个有意义的日子，为人类健康事业作出贡献。

12月17日，联合国教科文组织通过了将中国太极拳列入人类非物质文化遗产代表作名录。

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