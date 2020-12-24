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中国赴苏丹维和工兵分队紧急救援友军车辆

2020年12月24日08:27  来源：人民网-国际频道
 

中国维和官兵正在实施救援。中国赴苏丹达尔富尔维和工兵分队供图

人民网喀土穆12月24日电 （苏航、李晖）记者从中国赴苏丹达尔富尔维和工兵分队获悉，当地时间19日下午，苏丹政府军一运输车在距离那提提营区13公里处发生陷车事故。由于自身缺少专业救援装备，车辆无法自救。中国第16批赴苏丹维和工兵分队接到联非达团通知和苏丹政府军请求，立即赶往现场施救。

那提提营区位于麦拉山脉腹地，山路蜿蜒曲折，情况复杂，经过多年雨季暴雨的洗礼，土石坑洼不平。陷车发生地是山区间连接村镇的交通要道，也是维和部队运送给养的生命线，如果运输车不能及时救出，将极大影响维和部队任务和当地居民出行。

救援人员和装备赶到现场后，马上展开现场勘察。车辆已经陷入泥潭无法移动，受困情况比预期还要严重：事故地点位于十几米宽的河道中，车辆四周沙土与河水混合，土质十分松软，动作越大陷入约深；面对焦急等待的友军官兵，中国维和工兵分队的官兵顾不上休息，立即将机械调整至空地，展开救援。

由于大半车体已淹没河水淤泥之中，官兵首先是排水清淤，小心翼翼地使用水桶人工排水，用铁锹对车轮周围的淤泥进行清淤，而后填充石料，加固车辆底部。随后，副指挥长王言飞命令，先用装甲车自身牵引力进行牵引，将车辆拖出泥坑，但由于陷车地点位于泥坑中央，淤泥较深，丝毫不动，且不断向淤泥里滑去，随后又使用运输车向前牵引，仍然失败。

经过研究，我维和官兵重新调整方案，使用吊车和运输车绕至河对岸，从车辆后方进行牵引，由于河岸土质太软，吊车无法下坡作业，利用河岸斜坡勉强支起吊车后部，吊车和运输车将牵引钢索连接被救车辆后端，抬高和牵引同时进行，配合清淤排水和填充木头石块。在友军车辆驾驶员的配合下，多方合作，经过将近7小时的反复操作，成功救出车辆。

“你们的工作很辛苦，也很富有成效，感谢你们的救援，感谢你们为我们所做的工作。”救援结束后，苏方易贝克·沙奇·默罕默德准将向我维和官兵表示由衷感谢。

(责编：高歌、常红)
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