“脱英入欧”，苏格兰能成功吗？

据德国《世界报》报道，苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党党魁妮古拉·斯特金近日再次提出苏格兰“脱英入欧”计划。她表示，将力争举行第二次独立公投，带领苏格兰“回归”欧盟。多家外媒称，近期民调显示，多数苏格兰人支持独立。但独立是否有利苏格兰未来发展，这本“经济账”仍需好好算一算。

再提“脱英入欧”计划

妮古拉·斯特金日前在接受美国有线电视新闻网采访时表示，英国“脱欧”违背苏格兰人的意愿，苏格兰独立应再次被提上议程。“我们被拖上了这条错误的路，”她表示，“现在是时候让苏格兰人绘制自己的路。”

据英国广播公司报道，今年10月的民调结果显示，58%的苏格兰人会在公投中投票支持独立，这一数字刷新了“脱英”的支持率纪录；此前连续8次民调结果也显示，大多数苏格兰选民赞同独立。

按照英国法律，苏格兰举行独立公投必须得到英国政府和议会的批准。今年1月，英国首相鲍里斯·约翰逊明确拒绝苏格兰举行第二次独立公投的要求，称第二次公投会让苏格兰再度陷入政治僵局。

2014年9月，苏格兰曾就是否脱离英国举行公投，最终以55%反对、45%支持的结果留在英国。当时，反对独立的部分声音认为，如果离开英国，苏格兰将失去欧盟成员身份。2016年，多数苏格兰选民在英国“脱欧”公投中投票支持“留欧”。

谋求利益争取主动

“英国‘脱欧’给了苏格兰再提独立的理由。相较2014年公投，当前的情形已经发生了变化。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯在接受本报采访时分析，苏格兰长期谋求“脱英”，背后有复杂的经济利益纠葛，北海油田的开采权与油气产业收入分配等问题曾长期影响双方关系。

渔业权益也是苏格兰争取的领域之一。据路透社报道，约翰逊曾在“脱欧”前就渔业权益作出承诺，称将收回水域控制权，并依然留住欧盟市场，但目前英欧围绕渔业问题僵持不下。报道指出，如英国拒绝遵守欧盟规定，苏格兰渔民将会承担高额的欧盟市场准入成本。

“苏格兰总体倾向于‘留欧’，但由于英欧谈判久拖不决，英国存在比较高的‘硬脱欧’风险，苏格兰更愿意通过独立来赢得主动权，与欧盟保持原先的密切关系。”丁纯说。

英国《金融时报》称，英政府近期推动的《内部市场法案》也为苏格兰的分离倾向“火上浇油”。该法旨在确保英国“脱欧”后，国内各地区无摩擦贸易，但把制定产品标准的权力集中于英政府，影响了苏格兰等地的内部事务自主权。

欧盟或将谨慎应对

“苏格兰独立不会那么简单。”丁纯指出，在“脱欧”背景下，如果英国再陷入四分五裂，对政治、经济、军事而言都是难以承受之重，因此英国不会轻易允许苏格兰“脱英”。“苏格兰谋求独立，也一定程度上增加了英欧双方达成‘脱欧’协议的压力。”

据美国有线电视新闻网报道，如果英国“无协议脱欧”，英欧间经贸、教育、法律、气候变化等多方面合作将难以推进，后果是“灾难性”的，并且对苏格兰而言打击尤甚。

《时代周刊》报道称，如果苏格兰“脱英入欧”，将成为与英国这一非欧盟国家接壤的国家，边境管理等问题会使英国“脱欧”谈判复杂化。

“脱英”可能造成的经济损失是苏格兰当前面临的另一大障碍。根据苏格兰政府公布的财政数据，苏格兰财政赤字在2019—2020财年增至150亿英镑，相当于其GDP的9.4%。《卫报》指出，这一比例高出英国整体赤字水平7%，而欧盟要求其成员国的赤字必须低于3％。

丁纯指出：“欧盟不希望看到一个分裂的英国，所以在对待苏格兰独立的问题上，欧盟会保持谨慎。”

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