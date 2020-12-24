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“中国企业是值得信赖的合作伙伴”

本报驻埃及记者  周  輖

2020年12月24日05:16  来源：人民网－人民日报
 


卢赛尔体育场位于卡塔尔首都多哈以北约15公里，由中国铁建国际集团有限公司（中铁建）承建，是中国企业首次以设计施工总承包身份参建的世界杯主体育场，也是目前中国企业在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业体育场馆。体育场建成后可容纳9.2万名观众，将承担2022年世界杯开幕式、闭幕式和决赛等重要活动和赛事。卡塔尔中央银行12月18日起发行的第五套纸币中，面额10卡塔尔里亚尔纸币背面，2022年世界杯主体育场——卢赛尔体育场图案十分醒目。“自己参与建设的项目被印上了卡塔尔的货币，这让我感到十分骄傲。”项目机电工程师萨伊德与同事们争相传阅拍照，喜悦与兴奋写在脸上。“疫情防控期间，我们共同克服不利影响，稳定推进项目建设。预计明年9月底，这座体育场就会完美地呈现在大家面前。”

在热火朝天的施工现场，项目钢筋砼结构、预制看台板结构和主体钢结构施工已完工，马鞍形外观已成型，呈现出阿拉伯金色碗状造型；项目幕墙及索结构施工顺利推进，1300多个三角形单元模块组成的网格状幕墙再现卡塔尔传统灯笼纹饰，展现出浓郁的当地元素。

中铁建中东区域公司执行总经理兼联营体执行委员会委员王雷介绍，面对疫情挑战，项目部合理调配人力，积极招聘外籍员工，落实新材料供应渠道，全力保证了施工进度。项目经理塔米姆·阿比德表示，尽管建设难点多、难度大，整体工程按计划保质保量向前推进。

“中国企业是值得信赖的合作伙伴。”约旦籍工程师巴拉说，参与项目的施工人员近5000名，大部分都是在当地招聘的外籍员工。疫情防控期间，项目部多次邀请专家讲解疫情防控知识，同时严格执行防疫规定。中铁建还专门从中国紧急空运40万只一次性口罩、1万只KN95口罩以及防护服，分发给大家。“项目部及时有效的防疫措施，守护了我们的健康安全。”

业主方项目执行总监奥斯曼说：“中国企业守诚信，效率高，是卡塔尔理想的合作伙伴。”

（本报开罗12月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)
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