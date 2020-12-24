共倡健康生活  携手绿色发展

由博鳌亚洲论坛与日本医疗国际化机构联合举办的中日新时代健康论坛12月22日举行。论坛以“人类健康·地球健康”为主题，在中国青岛和日本东京分别设会场、线上线下同步进行，来自中国和日本两国的与会代表围绕绿色发展、医疗康养、健康城市等话题展开讨论。与会者认为，人类是紧密相连的命运共同体。在疫情防控常态化背景下，中日两国应进一步携手并进、深化合作，促进可持续发展，增进人类健康福祉。

“中日在医疗健康等领域具有广泛合作前景和巨大合作潜力。双方加强合作交流，不仅将惠及两国人民，也有利于促进亚洲乃至国际健康卫生领域的发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，两国可在药物和疫苗联合研发及公平分配、双多边人员往来和复工复产、公共卫生治理体系构建与完善等诸多方面展开积极合作，为推动构建人类卫生健康共同体提供助力。

日本前首相福田康夫表示，面对共同危机，迫切需要国际合作，批评指责不利于解决全球性问题。在医疗康养、医疗卫生、健康保险等领域，日中两国优势互补，双方可以加强不同层级和水平的合作，使两国民众和企业受益。

日本驻华大使垂秀夫表示，日中两国是搬不走的邻居。抗击疫情期间，两国政府、人民和企业互相支援口罩、防护服等医疗物资。两国及时分享抗疫经验对战胜疫情也至关重要。未来，双方可就应对人口老龄化、发展医疗技术服务等方面深化合作。

“中日两国在数字抗疫、群防群控等方面均积累了丰富经验，在医疗和药物研发领域都取得可喜成效。”博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍表示，中日两国还可以在包括疫情防控、防灾减灾、绿色发展、气候变化等诸多方面进一步推进合作。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 03 版）

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