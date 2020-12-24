大变局下，世界期待中美携手为世界担当

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情成为大变局的催化剂，使国际形势不稳定性不确定性明显上升。人类社会面对百年来最严重的传染病大流行，世界经济陷入衰退，社会民生遭遇重创，国际秩序遭遇二战结束以来前所未有的单边主义、保护主义、霸凌行径冲击。有人说，世界已进入至暗时刻，回不到过去，看不到未来。

河有两岸，事有两面。疫情让世界更加深刻认识到：人类命运休戚与共，各国利益紧密相连，世界是不可分割的命运共同体。面对全球性危机，没有国家会成为孤岛。战胜当前危机，国际社会必须团结协作。防范未来危机，全球治理亟待加强完善。

舟大者任重。中国和美国分别是世界最大的发展中国家和发达国家，是经济总量占全球40%的前两大经济体，又都是联合国安理会常任理事国，在维护世界和平、安全与发展等方面具有举足轻重的影响。

中美在2001年携手反恐，2008年合力应对国际金融危机，2014年共同阻击埃博拉病毒，2016年推动达成应对气候变化《巴黎协定》，积累了不少共应挑战的成功经验。实践表明，中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事。

一段时间来，在各国艰难抗疫情、救经济、保民生之时，美国少数政客却极力向中国“甩锅”推责，推动对华“脱钩”，拼凑“反华十字军”。这种做法非但没有解决美国的问题，反而耽误了抗疫、拖累了世界；非但没能遏制中国的发展，反而引发国际社会紧张和反感。一些国家领导人公开呼吁美国放弃搞违背各国意愿的“反华联盟”。美国国内有识之士也表示不希望看到“两个平行世界”。

美国新政府就任后，中美关系将站在新起点上。国际社会普遍期待美国新一届政府改善对华政策，同中国合作解决当今世界面临的棘手问题。国际战略界不少人士建议，中美可从全球性议题入手拓展合作，既为世界贡献智慧和力量，又促进两国关系发展。

美国当选总统拜登认为美国正经历大流行病、经济衰退、气候变化等历史性危机，将控制疫情、促进复苏、应对气变等列为施政优先事项。这些问题，实际是当今全球性挑战的一个缩影，美国凭一己之力难以解决，需要同包括中国在内的国际社会来合作应对。

中美面对的另一个重大问题，是疫情后人类社会将向何处去。不少人将当今世界的危机同大萧条相提并论，但谁都不愿世界重蹈上世纪三四十年代的覆辙。当前中美作出的抉择、采取的行动，将对未来世界和平、稳定与繁荣产生至关重要的影响。

两个大国，一个未来。如何尽快摆脱疫情全球大流行和世界经济大衰退？如何将“后疫情时代”建设得更美好？如何使大变局中的世界保持和平稳定？这些都需要中美两国以人类共同利益为重，登高望远，相向而行，共同承担起时代赋予的大国责任和使命。

共同践行多边主义。多边主义的核心要义是国际上的事要由大家商量着办。这需要美国改变唯我独尊思维，同各国以平等协商方式处理国际事务。践行多边主义不能坐而论道，而要起而行之，当务之急是携手抗疫。美方应停止将疫情政治化、借疫情搞污名化，同中方一道支持世卫组织发挥全球抗疫领导作用，推动国际联防联控和宏观经济政策协调，助力国际社会尽早战胜新冠病毒这个共同敌人。多边主义是促进团结合作的，不是用来制造分裂的，不能打着多边旗号搞“小圈子”、煽动集团政治。

共同促进全球治理。全球性挑战上升和全球治理不足是当今世界面临的主要矛盾，中美要寻求最大公约数，着力消除全球治理赤字。应当秉持共商共建共享原则，推动国际地区热点问题政治解决，支持世贸组织通过改革增强有效性和权威性，携手落实应对气候变化的国际共识，加强公共卫生、减贫减灾、防扩散、能源安全、金融安全等领域对话合作，共同打击各类跨国犯罪和恐怖主义，将互联网、外空、深海、极地等“新疆域”打造成国际合作新领域。遇到分歧应通过对话解决，不能以热战、冷战或贸易战等方式相威胁。

共同维护国际秩序。二战后中美同各国携手缔造的国际秩序，为世界长期稳定繁荣提供了重要保障，应得到传承和维护。世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。中美作为大国，应带头捍卫国际体系和规则，带头维护以国际法为基础的国际秩序，带头推动国际关系民主化、促进国际公平正义，不能搞例外主义和双重标准，更不能试图推翻秩序或另搞一套。

共同领航疫后发展。发展是解决一切问题的总钥匙，要用它来开启更加美好的“后疫情时代”。中美应共同推动构建开放型世界经济，促进自由贸易，支持公平竞争，维护全球产业链、供应链安全稳定，倡导绿色和可持续发展。应抓住世界经济数字化变革机遇，拓展国际科技创新合作，加强人工智能、智慧城市、数字货币等领域对话协调，促进全球数字治理规则制定，打造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，充分释放数字经济潜力，助力世界实现更高质量、更具韧性的发展。

人类历史潜流深沉，关键的转折却往往只有几步。世界又一次站在历史十字路口，容不得试错，经不起迟疑。美国须作出正确选择，同中国一道拿出无愧历史的大国担当，推动人类社会朝着开放包容、互利共赢、稳定繁荣的方向前行。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 17 版）

(责编：胡永秋、杨牧)