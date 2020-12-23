今年最沉重的一份名单！

12月17日深夜的新闻，法国总统马克龙确诊了。

还是有一点震惊。毕竟，他是一个大国的总统，可以想见卫生防范的严格；而且，马克龙不是特朗普，他是戴口罩的模范领导人。

但也不感到太意外。毕竟，形势摆在那，法国一天新增近两万例，不然，法国也不会又开始重启“宵禁令”。但那么频繁的国事会晤，西方人相对的宽松，最终的结果，其实也不难预料。

12月2日，法国前总统德斯坦辞世，享年94岁。一个最直接的原因，就是新冠病毒确诊。他这样的高龄，又是最高危的群体。他最终没能挺过这一关。

德斯坦也不是第一位因此辞世的国际政要了，别忘了，年轻如英国首相约翰逊，也曾被送到ICU急救，九死一生，才逃过鬼门关。

综合世界各大媒体，在这场前所未有的灾难中，大批的政要名流都已中招。

毫无疑问，这是2020年最沉重的一份名单；但显然，这还是一份很不完全的名单。

确诊的政界要人，大国领导人：

法国总统马克龙，

美国总统特朗普夫妇，

英国首相约翰逊，

英国王储查尔斯，

巴西总统博索纳罗，

俄罗斯总理米舒斯京……

此外，还有：

摩纳哥亲王阿尔贝二世（他也是世界上第一位确诊的国家元首），

伊朗第一副总统贾汉吉里，

伊朗副总统埃卜特卡尔，

白俄罗斯总统卢卡申科，

多米尼加总统阿比纳德尔，

玻利维亚临时总统阿涅斯，

危地马拉总统亚历贾马太，

洪都拉斯总统埃尔南德斯，

乌克兰总统泽连斯基，

意大利前总理贝卢斯科尼，

加拿大第一夫人苏菲·杜鲁多，

西班牙首相夫人贝戈尼娅，

法国文化部长弗兰克里斯特，

澳大利亚内政部长达顿，

英国欧盟脱欧首席谈判代表巴尼耶，

瑞典王子菲利普夫妇，

比利时前首相索菲·威尔梅斯，

美国参议员兰德·保罗，

美国众议员迪亚兹·巴拉特，

美国众议员本·麦克亚当斯，

美国众议员布莱恩·斯蒂尔，

美国众议员乔·考特尼……

被隔离的领导人。

这就更多了。马克龙确诊后，考虑到他刚刚参加了欧盟峰会，还在法国举行了一系列重要会议。如果严格一点，整个欧盟和法国领导层，可能都要隔离了。

确认被隔离的，包括但不限于：

法国总理卡斯泰

法国国民议会议长费朗，

葡萄牙总理科斯塔，

西班牙首相桑切斯，

比利时首相亚历山大·德克鲁，

欧洲理事会主席米歇尔……

确诊的演艺界名人：

好莱坞明星巨石强森，

西班牙影帝班德拉斯，

印度宝莱坞明星阿米塔巴昌，

印度宝莱坞明星艾西莉亚·雷，

英国男星罗伯特·帕丁森，

奥斯卡影帝汤姆·汉克斯夫妇，

世界三大男高音之一多明戈，

美国知名电视主持人安迪·科恩，

美国女星黛比·玛扎，

英国男星伊卓瑞斯·艾巴，

《权力的游戏》挪威男影星克里斯多佛.希夫哲及英籍演员茵迪拉·瓦玛

美籍韩裔男星金大贤，

美国摇滚乐团邦乔飞键盘手大卫·布莱恩，

电影《007 》邦德女郎乌克兰女演员柯瑞兰寇，

前美国电影制作人哈维温斯坦（狱中确诊）……

确诊的体育明星：

巴西足球明星内马尔，

牙买加短跑名将博尔特，

NBA凯尔特人控球后卫斯马特，

NBA前最有价值球员（MVP）杜兰特，

NBA活塞队中锋伍德，

NBA犹他爵士队后卫米切尔，

NBA犹他爵士队中锋戈贝尔……

英超阿森纳队主帅阿尔斯塔，

英超切尔西翼锋奥多伊，

西甲西班牙人队前锋、国足球员武磊，

西甲瓦伦西亚中坚文加拉，

意甲AC米兰技术总监马尔蒂尼，

意甲尤文图斯前锋迪巴拉，

意甲尤文图斯中场马度迪，

意甲尤文图斯后卫鲁加尼……

日本奥委会副主席田嶋幸三，

英籍 F1世界冠军赛车手汉密尔顿，

香港空手道运动员李振豪……

其他社会贤达：

哈佛大学校长劳伦斯·巴考夫妇，

“病毒猎手”的美国传染病学专家利普金教授，

日本著名设计师高田贤三……

很多人，尤其是老年人，永远地留在了2020年：

法国前总统德斯坦，

斯威士兰王国首相安布罗斯·曼德武洛·德拉米尼，

西班牙公主玛丽亚·特蕾莎，

喀麦隆“爵士乐传奇”马努·迪帮哥，

“美国戏剧的吟游诗人”特伦斯·麦克纳利，

美国影星《十二怒汉》主演马克·布鲁姆，

美国著名乡村歌手、格莱美奖获得者约翰·普莱恩，

美国爵士乐大师华莱士·罗尼，

美国著名爵士钢琴家小埃利斯·马萨利斯，

美国影星《异形II》主演杰伊·本尼迪克特，

美国影星《窃听大阴谋》主演艾伦·加菲尔德，

索马里“音乐之王”艾哈迈德·伊斯米尔·侯赛因，

西甲皇家马德里前主席桑兹，

英国影星蒂姆·布鲁克-泰勒，

法国影星菲利普·拿翁，

日本“喜剧之王”志村健……

这还是一个很不完全的名单，随着时间的推移，这份名单还将更长更长。

坦率地说，他们不是普通人，拥有超过普通人的声望、资源，但在病毒面前，他们也是普通人。

所以，也难怪德国总理默克尔日前一度情绪失控，再三告诫德国人注意防护，尤其是年轻人，要减少密切接触，“不要让这个圣诞节，成为和你们祖父母们过的最后一个圣诞节”。

这个冬天，格外寒冷。

这些名人也一个个中招，甚至永远告别在这个2020年。也从另一个侧面，说明了疫情的严峻。

12月18日凌晨的数据：美国累计确诊超过1700万例，累计死亡超过30万例。就在12月16日一天时间，新增确诊24万多例，新增死亡3655例。

所有数据，都是世界第一！

冷冰冰的数字背后，其实都曾是一条条鲜活的生命。关键时刻，霹雳手段，才是菩萨心肠，更是执政能力啊。

刚看到的新闻，瑞典国王古斯塔夫承认，瑞典抗疫事实上失败了。只有1000万人口的国家，却已有7800人死亡，其中70%以上超过70岁。抗疫很佛系，死亡很惨烈，“我们死了那么多的人，太可怕了”！

病毒是全人类的共同敌人，不分国籍、肤色、民族、身份。

无知不是生存的障碍，傲慢才是。任何人，都大意不得啊！

(责编：岳弘彬)