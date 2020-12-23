人民网>>国际

中国常驻联合国副代表耿爽呼吁推动伊核协议尽快重回正轨

2020年12月23日20:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国12月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽22日在安理会伊朗核问题视频公开会上发言，呼吁推动伊朗核问题全面协议尽快重回正轨，并敦促美方早日无条件重返协议并恢复履约。

耿爽说，伊核协议是多边外交重要成果，维护伊核协议就是维护多边主义，维护中东地区和平稳定，维护国际核不扩散体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

耿爽指出，美国单方面退出伊核协议，持续对伊朗极限施压，破坏各方维护伊核协议努力，是造成伊核问题当前困境的根本原因。今年以来，美公开在安理会推动延长对伊武器禁运，要求启动“快速恢复制裁”机制，单方面宣布对伊制裁已经恢复。面对美方无理诉求，安理会成员坚持客观公正立场，拒绝为美“背书”，不承认美方行动具有任何法律、政治或实际效力。安理会主席也作出不对美方要求采取行动的结论。

耿爽说，当前伊核形势酝酿重要变化，面临新的机遇挑战。各方应保持冷静克制，坚定履行伊核协议，在伊核协议联委会框架下通过对话协商化解分歧，恢复伊核协议权利和义务的平衡。21日，伊核问题外长视频会议成功举行，各方重申致力于维护伊核协议，认可美重返协议的前景，同意共同努力，推动美方尽快重返伊核协议。各方应以此为契机，抓紧接触磋商，加强外交努力，推动伊核协议尽快重回正轨。当务之急是美方迷途知返，早日无条件重返全面协议并恢复履约。

耿爽表示，中方理解个别国家对地区安全等问题存有关切，但将其与伊核协议直接挂钩，要求重开伊核协议谈判将为解决伊核问题困境设置新的障碍，增加新的复杂因素。王毅国务委员兼外长在10月20日安理会海湾地区局势部长级会议上倡议，成立一个海湾地区多边对话平台，启动包容性对话进程，就地区安全问题开展讨论，由易到难不断凝聚共识。中方愿将倡议同俄罗斯等提出的类似倡议进行对接，相互借鉴，形成合力。安理会成员和地区国家可以此为基础，秉持诚心善意，认真对话探讨，逐步积累势头，最终达成共识，解决各方合理关切，回应国际社会期待。

耿爽表示，中方始终致力于维护安理会决议的权威性，维护伊核协议的有效性。中方将继续站在历史正确一边，坚定奉行多边主义，同有关各方一道，为推动伊核问题的政治外交解决，为维护地区和平稳定作出不懈努力。

(责编：刘叶婷、刘慧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved