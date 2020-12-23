中国常驻联合国副代表耿爽呼吁推动伊核协议尽快重回正轨

人民网联合国12月22日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽22日在安理会伊朗核问题视频公开会上发言，呼吁推动伊朗核问题全面协议尽快重回正轨，并敦促美方早日无条件重返协议并恢复履约。

耿爽说，伊核协议是多边外交重要成果，维护伊核协议就是维护多边主义，维护中东地区和平稳定，维护国际核不扩散体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

耿爽指出，美国单方面退出伊核协议，持续对伊朗极限施压，破坏各方维护伊核协议努力，是造成伊核问题当前困境的根本原因。今年以来，美公开在安理会推动延长对伊武器禁运，要求启动“快速恢复制裁”机制，单方面宣布对伊制裁已经恢复。面对美方无理诉求，安理会成员坚持客观公正立场，拒绝为美“背书”，不承认美方行动具有任何法律、政治或实际效力。安理会主席也作出不对美方要求采取行动的结论。

耿爽说，当前伊核形势酝酿重要变化，面临新的机遇挑战。各方应保持冷静克制，坚定履行伊核协议，在伊核协议联委会框架下通过对话协商化解分歧，恢复伊核协议权利和义务的平衡。21日，伊核问题外长视频会议成功举行，各方重申致力于维护伊核协议，认可美重返协议的前景，同意共同努力，推动美方尽快重返伊核协议。各方应以此为契机，抓紧接触磋商，加强外交努力，推动伊核协议尽快重回正轨。当务之急是美方迷途知返，早日无条件重返全面协议并恢复履约。

耿爽表示，中方理解个别国家对地区安全等问题存有关切，但将其与伊核协议直接挂钩，要求重开伊核协议谈判将为解决伊核问题困境设置新的障碍，增加新的复杂因素。王毅国务委员兼外长在10月20日安理会海湾地区局势部长级会议上倡议，成立一个海湾地区多边对话平台，启动包容性对话进程，就地区安全问题开展讨论，由易到难不断凝聚共识。中方愿将倡议同俄罗斯等提出的类似倡议进行对接，相互借鉴，形成合力。安理会成员和地区国家可以此为基础，秉持诚心善意，认真对话探讨，逐步积累势头，最终达成共识，解决各方合理关切，回应国际社会期待。

耿爽表示，中方始终致力于维护安理会决议的权威性，维护伊核协议的有效性。中方将继续站在历史正确一边，坚定奉行多边主义，同有关各方一道，为推动伊核问题的政治外交解决，为维护地区和平稳定作出不懈努力。

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