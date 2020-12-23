中国赴刚果（金）维和医疗队受领联合国新冠病毒核酸检测任务

人民网约翰内斯堡12月23日电（吕强、彭毅） 据中国赴刚果（金）维和部队消息：当地时间12月22日，位于刚果（金）布卡武的中国二级医院新冠病毒核酸检测实验室正式移交刚果（金）中国维和医疗分队使用管理。这是联合国在全球维和任务区增加的18个新冠病毒核酸检测实验室之一，也是该医疗分队首次承担新冠病毒核酸检测任务。

该实验室位于刚果（金）中国二级医院旁的联合国布卡武民事总部隔离中心。实验室由标本制备间、产物分析间和报告发送间三个区域组成，配备微型聚合酶链反应分析仪系统，简称微型PCR仪系统。该系统是一种便携、自动、快速、实时、微型的核酸检测平台。

医护人员在采集患者咽拭子标本后，将其存放于特制病毒保存液中，该种保存液可对新冠病毒进行100%灭活。再由护士通过专用标本运输箱将标本转运至实验室。标本进入实验室后，由检验员提取病毒核酸，通过微型PCR仪对病毒核酸进行扩增分析，最快一个半小时出具检测结果，准确率达到95%以上。

在采集、转运、检测和消毒过程中，医护人员均按照武汉“火神山”“雷神山”医院标准穿、脱二级防护装备，严格新冠病毒核酸检测操作规程，对涉及的环境场所进行彻底消杀灭，最大程度降低了医护人员暴露和感染新冠病毒的风险。

据悉，中国赴刚果（金）维和医疗分队在做好新冠病毒核酸检测过程中的个人防护和人员、场所消毒的同时，还针对可能出现的突发意外情况，完善了应急预案和新冠阳性患者隔离流程，确保顺利完成任务。

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