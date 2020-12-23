人民网>>国际

蒙古国批准新冠肺炎疫苗实施方案 有望明年第一季度开始接种

2020年12月23日15:43  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托12月23日电 （记者霍文）据蒙古国政府网站消息，蒙政府12月23日召开会议，批准了该国新冠肺炎疫苗工作组制定的实施方案。该方案包括蒙古国新冠肺炎疫苗接种人数、接种时间和步骤、医疗及相关机构专业人才储备、疫苗采购和运输、冷链安全以及相关法律修正等方面的内容。

据蒙通社网站当日报道，蒙古国疫苗工作组组长、财政部长呼日勒巴特尔曾在11月19日国家大呼拉尔（议会）会议表示，蒙古国计划接种新冠肺炎疫苗人数占总人口（近330万人）的60%。具体步骤首先为医护及其他行业一线人员接种，约占总人口的20%，每人2剂，费用为4美元；其次为其他人员接种，费用为每人10美元。未成年人群体未纳入新冠肺炎疫苗接种方案。

据蒙古国政府网站消息，呼日勒苏赫总理前一天在会见世卫组织驻蒙代表吉沃尔吉察（音译）时，双方讨论了在“新冠疫苗全球获得机制”框架内，2021年第一季度向蒙方提供新冠肺炎疫苗等问题。蒙方将购买世卫组织批准的新冠肺炎疫苗。

截至12月23日11时，蒙古国新增57例新冠肺炎确诊病例，为单日新增数量最多的一天。蒙古国累计报告新冠肺炎病例1063例，累计治愈541例。鉴于疫情出现反弹，当日6时起，首都乌兰巴托再次实施疫情防控全民戒备状态，为期14天。 

(责编：高歌、刘慧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved