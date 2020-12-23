蒙古国批准新冠肺炎疫苗实施方案 有望明年第一季度开始接种

人民网乌兰巴托12月23日电 （记者霍文）据蒙古国政府网站消息，蒙政府12月23日召开会议，批准了该国新冠肺炎疫苗工作组制定的实施方案。该方案包括蒙古国新冠肺炎疫苗接种人数、接种时间和步骤、医疗及相关机构专业人才储备、疫苗采购和运输、冷链安全以及相关法律修正等方面的内容。

据蒙通社网站当日报道，蒙古国疫苗工作组组长、财政部长呼日勒巴特尔曾在11月19日国家大呼拉尔（议会）会议表示，蒙古国计划接种新冠肺炎疫苗人数占总人口（近330万人）的60%。具体步骤首先为医护及其他行业一线人员接种，约占总人口的20%，每人2剂，费用为4美元；其次为其他人员接种，费用为每人10美元。未成年人群体未纳入新冠肺炎疫苗接种方案。

据蒙古国政府网站消息，呼日勒苏赫总理前一天在会见世卫组织驻蒙代表吉沃尔吉察（音译）时，双方讨论了在“新冠疫苗全球获得机制”框架内，2021年第一季度向蒙方提供新冠肺炎疫苗等问题。蒙方将购买世卫组织批准的新冠肺炎疫苗。

截至12月23日11时，蒙古国新增57例新冠肺炎确诊病例，为单日新增数量最多的一天。蒙古国累计报告新冠肺炎病例1063例，累计治愈541例。鉴于疫情出现反弹，当日6时起，首都乌兰巴托再次实施疫情防控全民戒备状态，为期14天。

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