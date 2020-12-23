记录68天武汉居家隔离体验 黎巴嫩学子出书讲述抗疫故事

杨航在学校图书馆前的近照。受访者供图

新华社武汉12月20日电（记者李伟）他来自黎巴嫩，在武汉求学五年。新冠肺炎疫情暴发后，他没有离开，留在武汉记录所见所闻。《坚定——一个外国人的武汉日记》中英文版近日出版。谈及出书原因，该书作者、华中科技大学黎巴嫩籍博士生阿德汉·赛义德说，“我要还原一个疫情期间真实的武汉，那是我和武汉人一起战斗的历程。”

2015年夏天，阿德汉·赛义德来到华中科技大学经济学院攻读博士研究生。他给自己取了个中文名“杨航”，寓意从这里“扬帆启航”。

今年年初，疫情暴发后，杨航没有选择离开，成为唯一留下来的黎巴嫩学生。为什么留在武汉？这是那段时间他被问得最多的问题。

“这里的人给了我所需要的一切，学习、安全、美好生活……当武汉的艰难时刻来临时，我要留下来和武汉人一起战斗。而且，这不仅仅是武汉或中国正在进行的战斗，这是一场全人类的战斗。”杨航说。

杨航配合疫情防控。受访者供图

居家隔离的日子，杨航没有闲着，他要向世界传递正在发生的事情的真相。疫情之初，他就在武汉街头直播并录制了视频。居家隔离期间，他接受国际媒体采访，在海外社交媒体平台上写文章，他说：“生活改变了正常轨道，但是城市系统继续存在，一切都按计划进行。这就是战斗的方式，各方面协调一致，人们完全及时地遵守指示。医生发挥着创造力，今天早上，环卫工人还在清扫垃圾。政府在履行职责，全体中国人民都在支持武汉。”

杨航记录了68天的居家隔离体验。他每天坚持在个人社交网络上直播、撰文、回帖，用各种方式回应各国网友的疑问，回击不实言论和虚假新闻，他先后100多次接受各种采访。2月3日，在黎巴嫩一家电视台专题节目中，杨航向祖国人民说“我们在中国挺好”；2月21日，黎巴嫩出现首例确诊病例，面对民众不断加剧的恐惧心理，杨航又站出来传递正确防疫观。他结合武汉防疫工作的经验，告诉大家：新冠肺炎疫情是可防、可控、可治的，一定要做好必要的防控和防护工作。

杨航的新书照。受访者供图

“我每天收集关于确诊、治愈病例和死亡人数发展演变的数据，学习了很多相关病毒的论文，丰富在这个领域的知识，跟踪了解出现的新变化、新事物，回应谣言，每天写作超过10个小时，忙的时候每晚只能睡5个小时。”疫情平稳后，杨航还发表了一篇关于疫情与经济关系的论文。

“我被深深感动，所以决定把这些当时记录的内容出一本书，透过一个外国人的视角，客观真实地向外界传达疫情期间武汉所发生的故事，向世界传递我眼中的中国力量。”杨航说。

今年5月初，这本以“武汉抗疫”为主题的纪实书籍完成；7月，在黎巴嫩出版了阿拉伯语版；12月，在中国出版了中文版和英文版。“杨航以自己的方式见证和记录了一段不可磨灭的历史。”华中科技大学经济学院院长张建华告诉记者，杨航正在学校继续着他的博士论文研究和中文学习。

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