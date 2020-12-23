美国新冠肺炎确诊病例超1818万 新增死亡3132例

人民网华盛顿12月22日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间12月22日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊18188385例，死亡322218例。过去24小时，美国新增确诊193449例，新增死亡3132例。

美国有线新闻网报道说，美国仍未限制住新冠病毒的传播。21日，美国住院的新冠患者人数超过11.5万，继续创下历史新高。过去一周，根据人口比例，新增病例最多的州包括俄克拉荷马州、田纳西州、得克萨斯州、加利福尼亚州和罗德岛州。

美联社报道说，由于美国各州出现大量新冠患者，美国各地医院的医生、护士出现严重短缺。特别是，圣诞节假期到来，感染病例增长，有可能进一步加重美国的医疗负担。

目前，美国仍没有对来自英国的旅客发布旅行禁令。由于英国发现的新冠病毒变异毒株蔓延，数十国发布与英国之间的航班禁令。美国有线电视新闻网引用两名官员的话说，白宫正考虑要求来自英国的旅行者在进入美国之前必须提供新冠检测的阴性证明。

美国疾控中心22日表示，英国发现的新冠病毒变异毒株尚未在美国发现，但由于目前只对一小部分感染者进行了测序，“该变异毒株可能已出现在美国，而没有被检测到”。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，英国发现的新冠病毒变异毒株可能已进入美国。辉瑞公司和莫德纳公司都表示已在测试新冠疫苗对于英国新冠变异毒株的有效性。

22日当天，美国卫生部长阿扎、美国国立卫生研究院院长柯林斯和福奇接种了莫德纳新冠疫苗。美国疾控中心说，在美国已经注射了61.4万剂新冠疫苗。

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