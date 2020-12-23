欧洲多国应对英国出现的变异新冠病毒

新华社日内瓦12月22日电 英国出现的变异新冠病毒近来引起广泛关注，瑞典、瑞士、法国等欧洲多国已针对变异新冠病毒采取应对措施。

这一变异病毒被命名为“VUI-202012/01”，英国新冠疫情较严重的一些地区已出现大量这种变异病毒感染病例。世界卫生组织21日宣布，这种变异新冠病毒已在澳大利亚、丹麦、意大利、冰岛和荷兰等国被发现。

德国联邦交通部20日宣布，鉴于新出现的变异新冠病毒，将于21日零时起至今年年底禁止来自英国的航班入境。禁令不涉及德国返航机组、只运载邮件、货物或空驶的航班和运载公共卫生医疗人员的航班等。

瑞典21日宣布禁止来自邻国丹麦的旅客入境，入境禁令不会影响到从丹麦或英国前往瑞典的瑞典公民，但其他抵达瑞典的旅客将被拒绝入境。瑞典外交部还发布旅行警告，禁止一切前往英国的非必要旅行。

瑞士联邦委员会21日宣布，自12月14日以来从英国进入瑞士的所有人必须隔离10天。瑞士联邦民航局也宣布，从12月20日午夜起暂停瑞士与英国之间的航班。

克罗地亚总理普连科维奇20日晚通过个人社交账号宣布，克罗地亚将从当晚开始，在连续48小时内暂时拒绝来自英国的客运航班降落，以待有关各方将变异新冠病毒的情况调查清楚。

法国总理府20日发表声明，自20日24时起的48小时内暂停来自英国的所有人员进入法国，包括与公路、铁路、航空、水路有关的货运人员入境。来自英国无人随行的货物运输及法国前往英国的人员旅行保持正常。

变异病毒是否影响疫苗有效性也备受关注。欧洲药品管理局21日就美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的一款新冠疫苗的安全性和有效性做出正面评估，欧盟委员会随后批准该疫苗在欧盟境内有条件上市。欧洲药品管理局负责人艾梅尔·库克表示，尚无证据表明该疫苗对英国出现的变异新冠病毒无效。（参与记者：刘曲、张家伟、李骥志、付一鸣、张毅荣、唐霁、聂晓阳）

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