俄罗斯扩大针对欧盟部分国家的反制对象名单

新华社莫斯科12月22日电（记者李奥）俄罗斯外交部22日表示，欧盟此前就俄反对派人士纳瓦利内疑似中毒事件对俄方采取制裁，俄方决定扩大针对欧盟部分国家实施反制措施中的对象名单。

俄外交部当天发表声明说，欧盟以纳瓦利内事件为借口对俄方人员采取非法限制性措施，这一行为绝对不可接受。根据对等原则，俄方决定扩大针对欧盟部分国家实施反制措施中的对象名单，被列入制裁名单的人员包括在欧盟内部参与推动对俄制裁者，他们被禁止进入俄罗斯。

俄外交部的声明没有提及俄方制裁的具体对象。

10月15日，欧盟理事会发布新闻公告说，根据此前欧盟国家外长会的决定，从即日起对“涉嫌参与谋杀”纳瓦利内的6名俄官员及一家研究机构实施限制性措施。这些限制性措施包括禁止俄有关人员前往欧盟旅行并冻结其资产等。

11月12日，俄外交部长拉夫罗夫表示，俄方决定针对欧盟制裁采取对等回应措施。

俄罗斯反腐基金会创始人纳瓦利内8月20日在乘坐俄一国内航班途中感到身体极度不适，被紧急送医救治，后被送往德国柏林一家医院接受治疗。德国政府9月2日说，纳瓦利内中了一种“诺维乔克”类型的神经毒剂。俄外交部9月9日说，德国就纳瓦利内事件对俄罗斯进行毫无根据的指责，俄对此提出强烈抗议。俄对外情报局局长纳雷什金9月15日表示，纳瓦利内离开俄罗斯时，体内不存在有毒物质。

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