中国教育国际影响力日增

12月22日上午，教育部举行新闻发布会，介绍“十三五”教育对外开放的有关情况。据教育部国际合作与交流司司长、港澳台办公室主任刘锦介绍，2016年至2019年，中国出国留学人数近252万，回国人数超201万，学成回国占比近八成。来华留学质量规范与监管体系不断完善，来华留学生结构不断优化。2019年，来华留学生的学历生比例达54.6%，比2016年提高7个百分点。

国外约2500万人在学中文

“十三五”期间，按照全面深化教育改革的总体部署，教育对外开放领域着力加大制度建设和体制机制创新力度，合作办学聚焦提升活力。

“‘十三五’期间，教育部共审批和备案中外合作办学机构和项目580个，其中本科以上356个。截至2020年底，我们现有中外合作办学机构和项目2332个，其中本科以上1230个。”刘锦说。

语言交流是人文交流的重要组成部分。目前，全球有70个国家将中文纳入国民教育体系，中国以外正在学习中文的人数约2500万。“十三五”期间，全球范围内有约4000万人次参加HSK（中文水平考试）、YCT（中小学中文考试）等考试，国际中文教育拥有广泛而坚实的基础。

为留学回国人员提供3万多个就业岗位

“十三五”期间，教育部留学服务中心全面落实新时代留学工作方针，聚焦出国留学、留学回国、来华留学、教育国际交流与合作等重点领域的工作，服务各类留学人员数量约161万人次。

教育部留学服务中心主任程家财介绍说，5年来，留学服务中心共举办9届留学英才招聘会，吸引1500多家单位参展，为留学回国人员提供了3万多个就业岗位。今年，为解决新冠疫情影响造成的就业难，举办了“2020年留学英才网络招聘季”，参与单位1000多家，提供招聘岗位2万多个。

因疫情上网课不影响学历认证

因疫情影响无法前往国外学习、转而在国内上网课并获得国外大学颁发的学位证书，这种情况是否会影响学历认证？

刘锦表示，教育部此前已发布通知，明确留学人员受疫情影响无法按时返回海外留学所在地的学校而选择通过在线方式来修读部分课程，以及因此出现在境外停留时间不符合学制要求的情况，不作为影响学历学位认证结果的因素。

为缓解疫情导致的出国留学受阻问题，教育部还推动94个中外合作举办的大学、机构和项目临时扩招，共录取3031人。

(责编：艾雯、刘洁妍)