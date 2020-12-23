人民网>>国际

国际交流日益紧密 专业结构不断优化

中国成为亚洲最大留学目的国（十三五·中国印象(20)）

本报记者  赵晓霞

2020年12月23日08:28  来源：人民网－人民日报海外版
 

对尼日利亚小伙韩懋宇来说，2017年是梦想成真的一年——他从尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学宗教与人类学专业本科毕业，踏进了南开大学的校门，成为该校汉语国际教育专业的一名研究生。

到中国留学的念头萌发于韩懋宇大二结束时，当时，他抱着要多学一门技能的想法，在纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院学习汉语。开启汉语之门后，韩懋宇对中文和中国文化的兴趣越来越浓，想了解中国的愿望也越来越强烈。

经过不懈努力，韩懋宇申请到了孔子学院奖学金，实现了到中国留学的愿望。3年来，他“不敢停下努力的脚步”，因为“周围的同学都很优秀”。正是凭借优异的表现，韩懋宇当选“2018年南开大学学生年度人物”，是当年10名获奖学生中唯一一名外籍学生；荣获第二届“汉教英雄会”全国总冠军……

如今，韩懋宇是南开大学国际关系专业的一名博士生。“希望能为中尼两国的交流、发展、友谊与合作贡献自己的力量。”这是他自决定到中国留学起就一直在努力的方向。

“十三五”期间，中国与世界各国的教育交流合作日益紧密。和韩懋宇一样，越来越多的外国学生将目光投向中国，选择到中国留学渐成潮流。相关统计数据显示，2016年来华留学生规模突破44万；2018年，共有49.22万名留学生来华留学。数据的增长，是中国成为亚洲最大留学目的国的直接反映，也是来华留学吸引力与国家综合实力匹配度逐步提升的最好诠释。

来自美国的柯鲁瀚，到中国留学前就读于美国南佛罗里达大学。“虽然我入学时读的是金融专业，但出于好奇心报了中文课。没想到上了两个学期课后，中文与众不同的文字体系、中国悠久的历史和灿烂文化都让我想继续学下去，我就申报了中文作为本科的第二专业，还决定在毕业后到中国读书。”回忆自己的留学中国之路，柯鲁瀚觉得“偶然中也有必然”。

2018年，在第17届“汉语桥”世界大学生中文比赛的舞台上，柯鲁瀚尽情展示了自己对中文的热爱、对中国文化的理解以及对中国发展的认知，最终摘得美洲组冠军。同年9月，他来到北京，在对外经济贸易大学攻读硕士学位。“还记得到校的第一天，认识了一名来自墨西哥的朋友，我们晚上一起‘撸串’。”柯鲁瀚觉得瞬间就和北京拉近了距离，从此开始了他的留学生活和探索中国之旅。

留学期间，作为中国发展的见证者，柯鲁瀚动了留在中国工作的念头。在2020年的最后一个月，他收获了惊喜，找到一份视频策划工作。“节目的宗旨是向外国朋友介绍中国，虽然和我所读的金融专业关系不大，但我很喜欢这份工作。”柯鲁瀚说。

“十三五”期间，除了因为喜欢中国文化和希望了解中国而选择到中国留学，还有越来越多的外国学生是被中国的经济发展和先进科技吸引而来。相关数据显示，来华留学生的专业结构不断优化，学习工科、管理、理科等的学生数量增长明显，“留学中国”品牌逐步建立。

乌兹别克斯坦留学生武帝在出国留学时有3个国家可以选择，他最终选择到北京交通大学读机械工程专业。“因为我看到了中国的快速发展、科技进步以及和平安全的环境。”武帝说。

留学期间的收获让他更加坚信自己的选择是对的。“这些收获不仅来自学业，还来自于人生宽度的拓展，我参加了很多中外学生交流活动，结识了很多中外朋友。”武帝说，“更重要的是，来到中国后，我的很多梦想都实现了，也想告诉其他留学生在中国留学，只要付出努力，一定会有收获。”

让武帝感到更幸运的是，他能继续在中国深造学习。如今，他已是中央财经大学工程与项目管理专业的一名硕士研究生，下一步还计划攻读经济学专业的博士。“未来的路很长，我希望能在中国发展自己的事业，能为加强中国和乌兹别克斯坦的交流作出自己的贡献。”武帝说。

“到中国留学是值得的选择！”——这不仅是武帝的感受，更是来华留学生的共同心声。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved