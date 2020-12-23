中国成为亚洲最大留学目的国（十三五·中国印象(20)）

对尼日利亚小伙韩懋宇来说，2017年是梦想成真的一年——他从尼日利亚纳姆迪·阿齐克韦大学宗教与人类学专业本科毕业，踏进了南开大学的校门，成为该校汉语国际教育专业的一名研究生。

到中国留学的念头萌发于韩懋宇大二结束时，当时，他抱着要多学一门技能的想法，在纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院学习汉语。开启汉语之门后，韩懋宇对中文和中国文化的兴趣越来越浓，想了解中国的愿望也越来越强烈。

经过不懈努力，韩懋宇申请到了孔子学院奖学金，实现了到中国留学的愿望。3年来，他“不敢停下努力的脚步”，因为“周围的同学都很优秀”。正是凭借优异的表现，韩懋宇当选“2018年南开大学学生年度人物”，是当年10名获奖学生中唯一一名外籍学生；荣获第二届“汉教英雄会”全国总冠军……

如今，韩懋宇是南开大学国际关系专业的一名博士生。“希望能为中尼两国的交流、发展、友谊与合作贡献自己的力量。”这是他自决定到中国留学起就一直在努力的方向。

“十三五”期间，中国与世界各国的教育交流合作日益紧密。和韩懋宇一样，越来越多的外国学生将目光投向中国，选择到中国留学渐成潮流。相关统计数据显示，2016年来华留学生规模突破44万；2018年，共有49.22万名留学生来华留学。数据的增长，是中国成为亚洲最大留学目的国的直接反映，也是来华留学吸引力与国家综合实力匹配度逐步提升的最好诠释。

来自美国的柯鲁瀚，到中国留学前就读于美国南佛罗里达大学。“虽然我入学时读的是金融专业，但出于好奇心报了中文课。没想到上了两个学期课后，中文与众不同的文字体系、中国悠久的历史和灿烂文化都让我想继续学下去，我就申报了中文作为本科的第二专业，还决定在毕业后到中国读书。”回忆自己的留学中国之路，柯鲁瀚觉得“偶然中也有必然”。

2018年，在第17届“汉语桥”世界大学生中文比赛的舞台上，柯鲁瀚尽情展示了自己对中文的热爱、对中国文化的理解以及对中国发展的认知，最终摘得美洲组冠军。同年9月，他来到北京，在对外经济贸易大学攻读硕士学位。“还记得到校的第一天，认识了一名来自墨西哥的朋友，我们晚上一起‘撸串’。”柯鲁瀚觉得瞬间就和北京拉近了距离，从此开始了他的留学生活和探索中国之旅。

留学期间，作为中国发展的见证者，柯鲁瀚动了留在中国工作的念头。在2020年的最后一个月，他收获了惊喜，找到一份视频策划工作。“节目的宗旨是向外国朋友介绍中国，虽然和我所读的金融专业关系不大，但我很喜欢这份工作。”柯鲁瀚说。

“十三五”期间，除了因为喜欢中国文化和希望了解中国而选择到中国留学，还有越来越多的外国学生是被中国的经济发展和先进科技吸引而来。相关数据显示，来华留学生的专业结构不断优化，学习工科、管理、理科等的学生数量增长明显，“留学中国”品牌逐步建立。

乌兹别克斯坦留学生武帝在出国留学时有3个国家可以选择，他最终选择到北京交通大学读机械工程专业。“因为我看到了中国的快速发展、科技进步以及和平安全的环境。”武帝说。

留学期间的收获让他更加坚信自己的选择是对的。“这些收获不仅来自学业，还来自于人生宽度的拓展，我参加了很多中外学生交流活动，结识了很多中外朋友。”武帝说，“更重要的是，来到中国后，我的很多梦想都实现了，也想告诉其他留学生在中国留学，只要付出努力，一定会有收获。”

让武帝感到更幸运的是，他能继续在中国深造学习。如今，他已是中央财经大学工程与项目管理专业的一名硕士研究生，下一步还计划攻读经济学专业的博士。“未来的路很长，我希望能在中国发展自己的事业，能为加强中国和乌兹别克斯坦的交流作出自己的贡献。”武帝说。

“到中国留学是值得的选择！”——这不仅是武帝的感受，更是来华留学生的共同心声。

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