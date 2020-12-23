“梦想之桥”见证发展未来

日前，随着重约3376吨、长150米的最后一跨钢梁架设到指定桥墩上，由中国中铁大桥局承建的帕德玛大桥项目主桥钢梁成功合龙。孟加拉国人民心中的“梦想之桥”距离通车更近一步。

帕德玛大桥位于孟加拉国首都达卡西南约40公里处，横跨帕德玛河。大桥全长7.7公里，采用双层钢桁梁结构，上层为四车道公路，下层是单线铁路。目前，该项目已完成90%左右，预计明年建成通车。

项目部在做好疫情防控的同时坚持施工。项目部建立了20处宿舍，集中安置2000多名当地员工，至今无一人感染。“起初我们很担心疫情会导致项目停工，但完善的防疫措施确保了各项工程顺利推进。”工人阿什齐尔说。

自项目2014年开工，帕德玛河北岸开始出现工厂、加油站等新设施。胡马雍是大桥北岸马瓦镇上一家炸鸡店的老板。从街边摊到木板店面，再到现在的砖瓦卷帘门小店，胡马雍亲身感受到马瓦镇这几年的发展。“大桥通车后，将为两岸民众往来带来便利，这里将变得更加繁华，我的生意也会越来越好。”

在项目上工作的乌兹扎，从对测量一无所知到熟练操作测量设备，技术越来越娴熟，收入也不断增加，家里40平方米的小屋被新建的两层楼房取代。中铁大桥局已为当地创造5万余个就业机会。

帕德玛大桥项目指挥长伊斯拉姆说，大桥通车后将原来七八个小时的过河通行时间缩短至10分钟，孟加拉国南部21个区与达卡之间，居民靠摆渡往来的历史将彻底结束，有力促进当地经济社会发展。

（本报新德里电）

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 03 版）

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