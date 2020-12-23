近日，巴基斯坦国家公路局和中国建筑股份有限公司（中国建筑）签署巴基斯坦白沙瓦—卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段（“苏木段”高速公路）项目移交文件，标志着这一中巴经济走廊最大交通基础设施项目正式移交通车。

“苏木段”高速公路全长392公里，设计时速120公里，总投资约28.89亿美元，是中巴经济走廊早期收获项目之一。项目于2016年8月正式动工，2019年7月提前竣工，并于当年11月投入试运营。项目通车后，苏库尔和木尔坦两地行车时间从11个小时缩短至4小时左右。

中国建筑“苏木段”高速公路项目总经理肖华介绍说，疫情防控期间，项目团队中方人员坚守现场，全力保障项目有序运行，实现了“无一天中断”，经受住了考验。巴基斯坦国家公路局主席斯坎德尔·卡亚姆表示：“‘苏木段’高速公路为巴现代化基建树立了标杆，是一条带来发展机遇的交通走廊。”

“苏木段”高速公路途经巴基斯坦芒果、椰枣等经济作物主产区，通过保障当地商品和防疫物资等运输，促进沿线地区经济社会发展。当地芒果出口商古拉姆·阿巴斯特说：“这条公路将给物流运输带来极大便利。相信我们的生意会越做越好。”苏库尔市前行政长官拉菲克·艾哈默德·布里罗表示：“公路的建成，有力提升了苏库尔和其他地区互联互通水平，极大方便了民众出行，增加本地区财政收入，为沿线地区创造更大发展动力。”

建设期间，项目为当地提供了约2.9万个直接就业机会。施工中采用的大量新技术新工艺，有助于提高巴基斯坦高速公路建设水平。为确保项目移交后平稳运营，中方在试运营期间帮助当地培训了500余名运营人员。同时，项目还在沿线村落修建学校、便民道路、桥梁、水井和水渠等设施，向巴方员工提供生活和防疫物资，坚定共同抗疫信心。

作为巴基斯坦首条拥有智能交通系统的高速公路，“苏木段”高速公路可实现全路段高清监控、气象发布、事件监测等远程智能化控制系统功能。“这是一条让巴基斯坦人民感到骄傲的公路。”项目交通运行中心主任萨纳乌拉·海德尔表示：“智能交通系统保障了这条道路更安全高效地运营。我们对确保交通顺畅、让这条高速公路发挥更大作用充满信心。”

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 03 版）

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