地理距离无法阻挡拉中走得更近（国际论坛）

与中国开展合作、借鉴中国经验，符合拉美地区整体利益

新冠肺炎疫情发生以来，拉美和中国密切互动、共抗疫情，拉中关系牢固。双方的合作充分证明，地理距离无法阻挡拉中走得更近。

中国在短时间内成功控制住疫情，并在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复。中国还在力所能及的范围内调动医疗专家、公共卫生专家、科研人员等专业力量支援其他国家。

中国成功控制住疫情，证明了中国国家治理体系的有效性。西方个别国家的一些政客出于政治目的，借疫情搞污名化，企图阻碍中国的发展进程。这些政客将疫情政治化的行为，不利于维护全球公共卫生安全。

在应对疫情过程中，拉美国家准备不足，暴露出不少问题。疫情再次让拉美国家看到，与中国开展合作、借鉴中国经验，符合拉美地区整体利益。

一方面，中国成为拉美国家口罩、防护服、医疗设备等抗疫物资的重要来源地；另一方面，中国通过各类视频会议、网络研讨会等，与拉美国家开展防疫经验交流。早在3月24日，中国就及时同拉美和加勒比国家举行新冠肺炎疫情专家视频交流会，拉美和加勒比地区25个国家近200余名官员和专家，以及世界卫生组织、联合国儿童基金会、泛美卫生组织、美洲开发银行等国际和地区组织代表与会。7月23日，拉中应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议举行，双方强调加强拉中抗疫合作，恢复经济社会发展正常秩序。

拉中双方都反对将疫情政治化、借疫情对别国污名化，都愿意推动拉中全面合作伙伴关系迈上新台阶。中国分享疫情防控经验、提供医疗物资援助、承诺将疫苗作为全球公共产品等举措受到拉美国家赞扬。依靠数字技术，拉中克服了时差、距离、语言等障碍，搭建起了新的合作渠道。数字丝绸之路建设有望成为未来拉中共建“一带一路”的新亮点。

今年是智中建交50周年。智中两国有着友好合作的传统，双边关系的发展前景十分广阔。疫情发生后，智中两国元首通电话，表达对双方合作抗疫的支持和推动两国关系迈上新台阶的愿望。中国各界为智利提供了大量防疫物资。今年7月，智利外交部和中国商务部发表《关于加强自贸合作、抗击新冠肺炎疫情的联合声明》，决心通过紧密合作，更好地实施自贸协定，充分发挥自贸协定对促进货物和服务自由流通、保持供应链完整、减轻疫情影响的积极意义。

疫情终将过去。虽然还可能面临诸多挑战，但人类必将不断取得进步。我们必须认识到，人类发展进步的道路不是唯一的。在看待其他国家的发展时，各国必须秉持开放包容的态度。

（作者为智利前驻华大使、智利安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任、《新冠肺炎疫情对拉丁美洲的影响及拉美与中国的互动》主编）

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 03 版）

(责编：岳弘彬)