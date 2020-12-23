共同点亮全球经济复苏之光（2020·年终专稿） 

受疫情影响，国际贸易和投资急剧萎缩，人员货物流动严重受阻，全球产业链供应链遭受冲击，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退。世纪疫情叠加百年变局，世界再次走到十字路口。加强宏观经济政策协调，畅通世界经济运行脉络，改善全球经济治理，事关世界的前途与命运。

“我们要坚持开放创新，促进世界经济复苏”“要坚定维护以规则为基础、透明、非歧视、开放、包容的多边贸易体制”“要直面经济全球化遇到的挑战，使经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展”“中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天”……立足现实，着眼未来，习近平主席提出一系列走出危机、促进发展的中国方案，为推动世界经济尽快步入复苏轨道注入信心与动力。

多重冲击，世界经济陷衰退

新冠肺炎疫情不仅夺走了无数宝贵的生命，也对全球经济造成多重冲击，带来难以估量的损失：

——金融市场波动。美股曾在不到两周时间内4次熔断，恐慌情绪传导至其他金融市场，引发多国股市发生熔断或遭遇重挫。

——全球贸易萎缩。各国相继采取管制措施，限制人员货物流动，让原本自国际金融危机以来持续低迷的全球贸易更显颓势。世界贸易组织预计，2020年全球货物贸易量将下降9.2%。

——跨国投资锐减。企业营收遭受冲击，资金链挑战加大，重挫投资者信心和跨国投资发展。联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示，今年上半年全球外国直接投资同比下降49%，全年预期仍为负数。

——供应链条受创。疫情对全球产业链形成冲击，尤其对汽车、电子和机械设备等价值链融合程度高的行业影响显著。德国安联集团旗下的贸易信用保险公司对德国、美国、英国、法国、意大利5国约1200家企业进行的调查显示，94%的受访企业表示，疫情发生后一度面临供应链中断，约1/5的企业遭遇严重的供应链中断。

——多个行业停滞。旅游、航空等行业陷入瘫痪。联合国世界旅游组织的数据显示，今年全球旅游业收入或将减少9100亿美元，全球旅游行业损失1亿—1.2亿个直接工作机会……

“疫情将给世界经济留下持久伤痕。”德国贝塔斯曼基金会经济学家蒂斯·彼得森说。联合国发布的数据显示，2020年至2021年，全球经济产出累计损失将达8.5万亿美元。国际货币基金组织（IMF）发布的《世界经济展望报告》预计，2020年全球经济将萎缩4.4%，全球经济复苏前路漫长且易受挫折。

多管齐下，抓住发展新机遇

风高浪急之时，更要把准方向。全球主要经济体多管齐下，综合施策，努力让世界经济向复苏通道攀行。

多国央行推出超宽松货币政策，给市场注入大量流动性，避免全球金融市场产生强烈波动引发更大范围的动荡甚至危机。

美联储在3月连续两次紧急降息，开启了无上限的量化宽松政策，推出多个面向企业和地方政府的紧急贷款计划。欧洲央行开足马力，多次扩大紧急资产购买计划规模，延长疫情期间放松融资条件的措施。日本央行不断扩大紧急抗疫注资计划，调整前瞻指引，允许无限量购债。彭博经济研究的数据显示，今年以来，美联储、日本央行、欧洲央行与英国央行在量化宽松政策上投入了5.6万亿美元。新兴市场方面，俄罗斯央行、巴西央行以及印度央行等多次降息，采取有限的量化宽松政策。

中国央行加大宏观政策应对力度，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，推出涉及9万亿元货币资金的货币政策应对措施，并创设两个直达实体经济的货币政策工具，为保市场主体稳就业营造了适宜的货币金融环境，为疫情防控、经济恢复增长提供了有力支持。

多国政府财政政策持续发力，最大限度缓解疫情对实体经济特别是中小企业的冲击。

美国推出多轮经济救助计划，包括2万亿美元救市计划。欧盟推出7500亿欧元恢复基金，支持成员国投资和改革。欧洲投资银行专门面向中小企业提供2000亿欧元资金，并将泛欧保障基金的半数以上用于中小企业。日本先后推出三轮大规模经济刺激计划。俄罗斯推出“国民经济复苏计划”，分三阶段实施。中东多国政府通过减免税费、补贴困难人群、扶持中小企业等方式，助力卫生、旅游、航空等行业尽快恢复。

中国扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全面复工复产，保持产业链供应链稳定，促进国民经济循环畅通。

出手快、措施多、范围广……一系列救助措施，对缓解疫情冲击发挥了重要作用。“全球近12万亿美元的巨额财政支持，以及各国央行大幅降息、注入流动性和购买资产，帮助挽救了生命和生计，并防止了一场金融灾难。”IMF首席经济学家吉塔·戈皮塔如是表示。

察势者明，趋势者智。危机中往往孕育着新机。今年以来，习近平主席多次就发展数字经济、实现“绿色复苏”发表重要论述。

——“数字经济是全球未来的发展方向”。疫情防控加速了线下到线上的转换，显著改变了生产生活方式。新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，非接触经济全面提速。多国推出数字化发展规划，加大数字基础设施投入，加强科技创新合作，释放数字经济潜力。企业加速向数字化转型，促进供应链智能化、自动化，开启新一轮投资热潮。

——“当前，国际格局加速演变，新冠肺炎疫情触发对人与自然关系的深刻反思，全球气候治理的未来更受关注”。后疫情时代，绿色和创新是各国发展的“必选项”。联合国秘书长古特雷斯呼吁，各国利用从疫情中复苏的机会，让经济和社会走上符合联合国2030年可持续发展目标的绿色道路。欧盟将推动绿色转型作为经济复苏计划的核心之一，进一步提升经济增长的韧性和可持续性。

中国郑重承诺，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在气候雄心峰会上，习近平主席提出的3点倡议和提高国家自主贡献的4项新举措，展现了中国应对气候变化的坚定决心和重信守诺的责任担当。

抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏”已成为多方共识，必将汇聚起可持续发展的强大合力。

携手前行，重塑后疫情世界

“纵览当今世界，人们不难发现，强化而不是削弱国际合作，才有可能更好地实现人类共同福祉。”联合国秘书长古特雷斯如此感慨。

多边主义机制成为各国加强宏观政策协调、畅通世界经济运行脉络的关键平台。IMF为成员国提供了紧急援助，并将紧急贷款援助计划扩容了两倍，总计金额超过1000亿美元。世界银行计划在15个月内提供1600亿美元资金，为发展中国家纾困。二十国集团（G20）领导人发表声明指出，正在向全球经济注入超过5万亿美元以抵消大流行病对社会、经济和金融的影响。

从上海合作组织到金砖国家机制，从亚太经合组织到G20，“团结”“合作”一直是中国声音的关键词。“要在做好疫情防控前提下，恢复全球产业链、供应链安全顺畅运转，降低关税、减少壁垒，探讨重要医疗物资贸易自由化。”在多个会议和不同场合，中国一直强调要确保全球供应链开放、稳定、安全，倡议各主要经济体共同协调宏观政策，赢得广泛认同。

英国前首相戈登·布朗对中国长期以来坚持开放合作、共同繁荣深表赞同，“国家间应寻求利益汇合点，在全球政治和经济的大变局中构建利益共同体。”保加利亚前总统罗森·普列夫内利耶夫表示，疫后世界经济将达成新的平衡，中国将发挥重要引领作用。

积极应对新冠肺炎疫情全球大流行的冲击，推动全球治理体系朝着更加公正合理、普惠包容的方向发展，从而能够更有效地应对全球性挑战，是国际社会特别是大国应有的责任和担当。

“我们应该遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进”“我们将继续坚定支持多边贸易体制，更加积极地参与全球经济治理体系改革，推动建立更加公平合理的国际经济治理体系”……在二十国集团领导人第十五次峰会、亚太经合组织工商领导人对话会等场合，习近平主席提出一系列关于全球治理的重要主张，引发热烈反响。

“各方看到中国积极参与国际合作的态度和行动。中国为构建开放型世界经济、支持多边贸易体制、推动经济全球化发挥了积极作用。” 埃及共产党总书记阿兹利如是认为。南非国际关系学者奥斯卡·范·希尔登评价说，中国以实际行动推动经济全球化，并向世界传递信息，中国在与其他国家合作时考虑的是双赢。

大道至简，实干为要。中国以自身经济的快速回暖，为世界经济走出疫情阴霾树立了信心，为未来经济复苏培育活力。“经济复苏有力，中国这艘巨轮正破浪前行。”外资机构施罗德投资集团近期在评价中国经济发展前景时表示，中国经济正透出新意和活力，新经济、新业态中蕴藏着的消费潜力和发展格局备受关注。

“第一次看到更光明的未来”。近日，经合组织发布报告指出，“最坏的情况已经避免，大部分经济结构得以保留并可能迅速复苏”。该组织预计，在新冠肺炎疫苗接种等利好因素推动下，2021年全球经济将增长4.2%。

全球抗疫形势下的经济发展，“木桶原理”不容忽视。哪怕还有一块抗疫“短板”，病毒的威胁就一直存在，全球经济复苏就难以持续稳定。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。IMF总裁格奥尔基耶娃近日表示，全球经济正从危机中恢复，但前行道路上依然阴云密布，未来全球经济将面临漫长、不均衡且充满不确定的艰难爬坡之路。

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”后疫情时代的世界，必将如凤凰涅槃、焕发新生。各国惟有携手前行，才能共同点亮全球经济复苏之光，共同创造更加美好幸福的生活，共同推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 03 版）

(责编：岳弘彬)