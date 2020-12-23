欧盟积极打造可持续与智能交通体系（国际视点）

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欧盟力争到2050年使交通运输行业减少90%的碳排放。为实现这一目标，欧盟出台一系列政策举措推动交通领域绿色和数字化转型，全力打造可持续与智能交通体系。

欧盟委员会近日公布《可持续与智能交通战略》，并提出一份由82项倡议组成的行动计划，以便切实推进绿色与智能交通建设，助推欧洲经济绿色增长。

力争到2050年交通运输行业减少90%的碳排放

目前交通运输业的温室气体排放约占欧盟总排放量的1/4，并呈不断增加趋势。欧盟力争到2050年使交通运输行业减少90%的碳排放。为减少运输业对化石燃料的依赖，欧盟对陆运、海运、空运均确立了减排目标。到2030年，至少要有3000万辆零排放汽车和8万辆零排放卡车在欧洲公路上行驶，零排放船舶将进入市场；到2035年，零排放大型飞机将投入市场；到2050年，几乎所有汽车、货车、公共汽车及新型重型车辆都将实现零排放。

根据最新公布的《可持续与智能交通战略》，欧盟将推动500公里以下的旅行实现碳中和，这意味着旅行的主要选择将从航空转向碳排放更低的铁路。据悉，欧盟委员会将在2021年提出一项旨在增加长途和跨境客运铁路服务的行动计划，力争到2030年高铁交通量翻番，到2050年铁路货运量翻番。

目前，欧洲大部分内陆货运通过公路运输，造成较为严重的交通拥堵和空气污染问题。欧盟提出，内陆货运量中的75%将转移到铁路和内陆水运，到2050年，95%的客运服务和近90%的货运列车应实现电气化。

根据战略，未来欧盟境内的航运业要力争实现空气和水域零污染，同时建立清洁港口和排放控制区，将内河航运与铁路运输连成一张网。对于航空业，欧盟建议建造零排放机场，减少发放给航空公司的免费碳排放配额。

为解决“最后一公里”问题，欧盟计划扩大和改善自行车基础设施建设。欧洲健康与环境联盟战略活动主管安妮·斯塔夫指出，应该提高自行车的普及率并大力倡导步行。“这不仅有助于减少碳排放、空气污染、噪声和交通拥堵，还可以推动健康出行。”

全面推动交通系统数字化转型

交通运输领域的数字化和自动化可极大提高效率、安全性和可持续性，这个过程依赖于大数据、人工智能以及信息通信技术领域的最新技术应用。欧盟表示，将为新技术和新服务的发展创造有利条件，并提供一切必要的立法工具。

《可持续与智能交通战略》提出，要依靠数字技术，建立互联共享的线上电子票务系统，货物运输也将实现无纸化。欧盟为此提出将创建一个全面运营的跨欧洲多式联运网络，为铁路、航空、公路、海运联运提供便利。根据计划，欧盟将从2021年开始采取灵活的票务机制，到2030年建成一站式电子票务系统，以简化跨境票务服务。欧洲旅游代理商及旅行社协会认为，欧盟促进多式联运为消费者增加了乘坐多种交通方式的选择和便利，同时减少了碳排放。

欧盟还将进一步扩大欧洲铁路交通管理系统范围，在整个欧洲大陆实现火车的无缝运行，同时强化欧盟船舶交通监控和信息系统，通过自动化监管设备，提高对事故和潜在危险的预警能力和响应速度，更好地预防和发现船舶污染。

在城市交通方面，欧盟将加大部署包括车辆导航系统、智能停车系统、共享汽车、驾驶辅助系统等在内的智能交通系统。新战略强调了5G网络和无人机的作用，称这两项技术将极大推动交通运输系统的数字化和智能化，并将催生新的交通解决方案。欧盟计划到2025年在欧洲主要陆路交通线上实现不间断的5G网络覆盖，并推进整个交通运输网络的5G部署。而无人机与物流结合，正在改变城市物流的供应链，有助于减少交通事故和拥堵、提高出行便利性。

据报道，荷兰一家餐厅已经成功试飞外卖无人机，为海滩上的游客送去比萨。德国一家初创公司正在为城市空中交通研发重型无人机，可载荷200公斤飞行40公里，用于医疗物资运送、工厂零件运输等。保加利亚一家无人机公司正在和比利时、意大利等国的5个机场联合打造货运无人机机场，并与欧洲超过35个机场共同建设全球第一个货运无人机网络，预计运输时间、成本和排放量将比传统航空货运低80%。

将为绿色和数字产业发展创造新市场

欧盟计划到2030年将温室气体排放量削减至少55%，并争取到2050年实现碳中和。欧盟委员会副主席蒂默曼斯表示，要想实现这一总体目标，欧盟必须拿出更大的决心和行动，推动建设可持续、智能和富有韧性的交通运输系统。

今年以来，欧盟已采取多项措施推动交通运输系统的绿色转型。大力推广清洁车辆和替代燃料，实行“污染者付费”原则，实施碳定价、税收、道路收费、终止补贴等措施降低化石燃料消费，引导消费者转向铁路等更具可持续性的交通方式，通过“连接欧洲设施”基金向关键绿色运输项目注资……

为了满足碳中和要求，欧盟在战略中更加强调清洁能源的重要性，表示将加速建设充电基础设施网络，以进一步提高可再生能源和低碳燃料的应用规模和替代比例。根据计划，欧盟将在各地安装300万个公共充电站，并为电动汽车建立更本土的供应链。氢燃料正在得到大力推广，未来欧盟境内将安装1000个氢气加气站。

强化在绿色交通领域的国际合作也将是欧盟未来的政策方向。在欧盟泛欧交通运输网的统筹协调下，欧洲各国在交通基础设施和清洁能源技术方面积极开展合作，德国和法国正在牵头推动欧洲电池联盟，比利时与荷兰的内陆港口正在为停泊船只建立一个统一的岸上电力系统。作为欧盟“连接欧洲设施”基金的重点项目，波罗的海三国与西欧国家之间的铁路通道正在打通。

欧洲环保组织“交通与环境”电力和能源经理杰特·德·科克认为，欧盟积极打造可持续与智能交通体系意义重大，将为绿色和数字产业发展创造庞大的新市场。

（本报布鲁塞尔12月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 16 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)