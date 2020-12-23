“阳台课”带来温暖和力量（患难见真情 共同抗疫情）

疫情防控期间，意大利坎帕尼亚大区的许多学校停课，学生们回到家中，通过网络上课。在那不勒斯，一位名叫托尼诺的小学意大利语教师戴着口罩，走进大街小巷，坚持为学生现场授课。

托尼诺在学生家楼下大声朗读并解析文学作品，学生们在阳台上听课。托尼诺说：“以电脑和网络为媒介的远程教学难以让孩子们身临其境。我希望用这样的上课方式，让孩子们保持学习的兴趣和信心。”

托尼诺的“阳台课”不仅面向孩子们，也吸引众多家长和周围的邻居，很多人站在阳台上或街道边静静聆听，感受这堂特别生动的课程。

由于学生的住所分散，托尼诺每天需要辗转多地，多次讲授重复的内容，一天下来筋疲力尽。托尼诺说：“当我在阳台下、在街道上、在小巷里看到孩子们，与他们交谈并为他们讲解课文，这感觉非常美妙。我看到学生们阳光般的笑容。我们始终保持安全社交距离。家长和孩子们的理解与配合让我感动，此刻我们需要温暖和力量。”

“感谢老师的付出，我们并未远离课堂”“罗达里的诗歌陪伴着我渡过难关”“老师辛苦了，这是我们从未有过的体验”……托尼诺的学生纷纷在网络上留言，为老师点赞。学生家长弗朗切斯科说：“这是人生的重要一课，‘阳台课’让不能去学校的孩子们倍受鼓舞。”

（本报罗马12月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月23日 16 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)