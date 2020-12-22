外交部：美国打压中国企业严重破坏自由贸易规则

人民网北京12月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持22日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：据报道，中日韩三国共同发布了2021年“东亚文化之都”当选城市。中国的绍兴市和敦煌市、日本的北九州市、韩国的顺天市共同当选。“东亚文化之都”是三国文化领域合作的重要项目。你能否进一步介绍一下疫情期间包括文化在内的中日韩各领域合作情况？

汪文斌：今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在中日韩共同努力下，三国各领域务实合作持续推进，取得积极成果。我们相继举行了新冠肺炎问题特别外长会、运输和物流部长特别会、财长和央行行长会、知识产权局局长会，以及两次卫生部长会议，就加强抗疫合作、维护地区产业链供应链稳定、促进经济恢复等达成诸多共识。同时，“东亚文化之都”评选、文化产业论坛、“悟空杯”中日韩青少年漫画大赛等品牌项目按计划顺利实施，有力促进了三国人民的交流和友谊。

中日韩合作是东亚合作的重要组成部分和动力源。中方高度重视三国合作，愿同韩方、日方保持密切沟通，推动中日韩合作不断取得新进展，为疫后经济复苏注入新动力，为地区和世界和平稳定与发展繁荣作出新贡献。

《纽约时报》记者：第一，关于中欧投资协定谈判，中方希望通过达成该协定实现哪些更广泛的外交目标？这是否是中方寻求发展更紧密的中欧关系的一部分？第二，美国当选总统拜登表示将致力于改善美欧关系，中方是否急于在他就职前与欧方达成协定，改善中欧关系？第三，欧洲议会等方面呼吁中方在新疆“强迫劳动”问题上作出承诺，否则将阻止该协定通过。中方对此有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，中方此前已经介绍了在中欧投资协定谈判问题上的立场，你可以查阅。关于中欧关系，我可以告诉你，中欧合作远大于竞争、共识远大于分歧。中欧是互利合作的伙伴，双方关系具有强大生命力。不管国际风云如何变幻，中欧都应当把握好对话合作的主导面和互利共赢的主基调，妥善管控处理分歧，推动中欧全面战略伙伴关系行稳致远，为世界注入更多稳定性。

关于第二个问题，我刚才已阐述了中方在中欧关系问题上的立场，中方立场是明确和一贯的。

关于第三个问题，新疆根本不存在什么“强迫劳动”问题，有关说法是没有根据的污蔑抹黑之词。昨天，外交部举行了新疆维吾尔自治区涉疆问题新闻发布会。建议你看一下有关报道。

路透社记者：“人权观察”组织今天公布了一封致国际奥委会主席的公开信，呼吁其就中国人权状况展开调查，并称担忧2022年北京冬奥会举行时中国的人权状况。外交部对此有何评论？

汪文斌：将体育运动政治化，有违奥林匹克宪章精神，中方对此坚决反对。一些所谓人权组织借北京冬奥会炒作所谓中国的人权问题，完全是出于政治目的。最终受损害的，是国际奥林匹克运动和各国运动员的利益。

我愿重申，北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献，参加北京冬奥会也是各国冬奥运动爱好者的热切期盼。当前北京冬奥会各项筹备工作进展顺利，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。我们将和各方一道，把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

《中国日报》记者：伊核全面协议外长级视频会议于12月21日举行，你能否介绍一下中方参会情况？会议取得了哪些重要成果？

汪文斌：12月21日，伊朗核问题全面协议各方举行外长视频会议。王毅国务委员兼外长出席会议。本次会议是在伊核问题局势处于关键阶段召开的一次重要会议。外长们就伊核当前形势及下步走向进行了充分沟通。

王毅国务委员在会上就推动全面协议重回正轨提出四点主张。一是坚定不移地维护全面协议。各方应更加旗帜鲜明地反对特朗普政府的极限施压，更加积极地维护全面协议，更加主动地做各方工作，为局势转圜争取时间和空间。二是推动美国早日重返全面协议。美国应尽快无条件重返协议，解除对伊朗及第三方实体和个人的制裁。在此基础上，伊朗完全恢复履行核领域承诺。中方建议全面协议参与方尽快就此进行磋商，达成一致后，考虑召开参与方加美国的国际会议，启动美国重返协议的进程。三是公平客观解决履约争端。伊朗减少履约有其原因。各方要保持团结，管控分歧，保障伊方的正当经济利益。四是妥善处理地区安全问题。中方倡议成立海湾地区多边对话平台，在维护全面协议的前提下，讨论各方关切的地区安全问题，由易到难不断汇聚共识。

各方都同意应推动美方尽快重返全面协议并恢复履约，且不应为此设置任何前提条件。会后，外长们发表了联合声明，重申致力于维护全面协议，确保协议的完整有效执行；对美方退出全面协议表示遗憾，强调安理会第2231号决议仍然完全有效；各方认可美国重返协议的前景，强调愿共同努力，积极应对。中方将继续与协议各方密切合作，积极落实外长联合声明，努力稳定伊核局势，并推动全面协议重回正轨，维护中东地区的和平与稳定。

巴通社记者：上周，中方承建企业正式将中巴经济走廊项下最大的交通设施项目，也就是苏库尔—木尔坦高速公路移交巴方。你对此有何评论？

汪文斌：我注意到了这个好消息。白沙瓦至卡拉奇高速公路是中巴经济走廊早期收获项目之一，是中巴经济走廊框架下最大交通基础设施项目。日前该项目苏库尔至木尔坦段已完工并正式交付巴方。

该项目连接巴重要城市苏库尔和木尔坦，将两地通车时间从11个小时压缩至4个小时左右。据了解，项目建设期间，总共为当地创造了约2.9万个工作岗位。项目途经巴经济作物主产区，直接带动沿线地区的经济社会发展。中方承建企业还在沿线村落实施了修建学校、便民道路、桥梁、水井和水渠等社会公益项目。

该项目顺利移交，是中巴经济走廊建设克服疫情影响逆势上扬的缩影。中方愿同巴方携手努力，全面落实两国领导人共识，在建设运营好现有项目的基础上，进一步聚焦社会民生、产业和农业等领域合作，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，更好造福两国乃至地区人民。

法新社记者：据报道，香港“民主活动人士”罗冠聪称他已经向英国政府申请庇护，并称其离开香港系因新国安法的实施。外交部对此有何评论？

汪文斌：中国是法治国家，香港是法治社会，香港居民享有的各项权益依法得到充分保障。但同时，任何违法犯罪行为也必然受到法律惩处。有关媒体提到的这个人是被香港警方通缉的犯罪嫌疑人。我们坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式干预香港事务、干涉香港司法、出于政治目的包庇违法犯罪分子。不管反中乱港分子如何乞求外部庇护，他们的结局只有一个，就是彻底失败。

彭博社记者：第一个问题，美国商务部将58家中国企业增列至一份与中国军方有关的名单，称任何实体向上述企业出售最终用于军事目的物品前需要获得许可。请问你有何评论？第二个问题，美国国务卿蓬佩奥宣布对中方官员实施进一步签证限制，并称这些官员被认定对侵犯人权的行为负有责任或参与相关活动。中方对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，一段时间以来，美国动用国家力量，泛化国家安全，不断滥用出口管制等措施对他国特定企业进行打压、遏制，这是对自由贸易规则的严重破坏，是对全球产业链供应链安全的严重威胁，也是对包括美国在内的各国人民福祉利益的严重损害。中方对此表示坚决反对，敦促美方立即停止错误做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

关于第二个问题，过去4年来，在蓬佩奥领导下，美方将签证政策“武器化”，借口所谓涉港、涉疆、涉藏、宗教、人权等问题对中方人员不断实施签证制裁。有关行径严重干涉中国内政，阻碍两国正常人员往来，损害中美关系，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

针对美方错误做法，中方已对近期干涉中国内政、损害中方利益、破坏中美关系负有主要责任的美方人员及家属实施对等反制。中方敦促美方纠正错误，撤销针对中方人员的所谓签证制裁。中方将视美方举措继续采取正当必要措施，坚决维护自身正当利益。

日本NHK电视台记者：美国国会通过了2021财年综合拨款法案及新冠肺炎疫情纾困法案，其中包含涉及西藏人权和宗教自由有关法案的内容。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道，我们坚决反对美国国会通过包含涉华消极内容的有关法案。西藏、台湾、香港等问题事关中国主权和领土完整，纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们敦促美方停止借有关问题插手中国内政，不得签署或实施有关法案中针对中国、损害中方利益的消极内容和条款，以免进一步损害中美合作和两国关系大局。

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