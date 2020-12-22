2020年的世界：疫乱交织 正道致远

2020年，人类迈入21世纪第三个十年。新冠病毒肆虐全球，多股思潮涌动，多种危机牵动，多重失序搅动，世界格局加速震荡、重构。

6月6日，抗议警察暴力执法导致乔治·弗洛伊德死亡的示威人群走过美国纽约布鲁克林大桥。新华社发（郭克摄）

乱局中见定力，演变中有演进。这一年，人们在求索未来，世界面临团结还是分裂、开放还是封闭、合作还是对抗的重要抉择。人们在变局中看见，疫情中有情义，治理中有真理，危机中有转机。

这一年，中国国家主席习近平以大国领袖的全球视野和使命担当，密集开展元首外交，为全球抗疫与多边合作提出中国方案，凝聚重要共识。这一年，人类命运共同体理念更加深入人心，承载着人类社会对健康安全、和平发展、合作共赢的祈盼，为世界走出疫乱阴霾、实现美好未来指出人间正道。

11月5日，奥地利维也纳的枪击事件现场放置着悼念遇难者的鲜花和蜡烛。2日晚发生的枪击事件造成多人伤亡。奥总理库尔茨谴责这起事件是“卑劣的恐怖袭击”。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

变中生变 世界格局加速演变

2020年，新冠病毒肆虐全球。截至欧洲中部时间20日17时34分（北京时间21日零时34分），全球新冠确诊病例达到75110651例，死亡病例达到1680395例。

突如其来的疫情引发全球性危机，各国人员往来不得不按下“暂停键”，世界经济增长被挂上“倒车挡”。疫情成为世界百年大变局中的又一大变化，不仅测试各国应对方式、处置能力，更催化原有的生变因子越发活跃。强权政治、冷战思维沉渣泛起，单边主义、保护主义逆流横行，一些言论与行径甚至已经冲击到人类社会的道德底线和法治底线。

中伤、甩责、封锁、制裁、暗杀、冲突……加剧经济困境，扰乱视听判断，破坏全球议程，加速格局演变。

这一年，世界经济严重失速。

3月18日，交易员在美国纽约证券交易所工作。当天，纽约股市出现当月的第四次熔断。新华社发（郭克摄）

受疫情冲击，全球经济深陷泥潭，海量财富蒸发，贸易投资下挫，金融市场动荡，财政政策扩张，复苏动能匮乏。一些主要经济体工业萎缩，生产停顿，失业上升，供需失调，产业链断裂，供应链紊乱。

美国疫情持续重创经济，全年负增长已成定局。欧洲疫情数次反复，欧元区经济预计将萎缩8%左右。日本消费持续疲软，对外贸易连续下跌。俄罗斯、南非、巴西等新兴经济体受疫情拖累，经济波动不确定性高企。

这一年，国际秩序频繁失序。

单边主义、保护主义、民粹主义、霸权主义四处涌动，冲击抗疫主题，增大抗疫难度。

美国不断破坏以联合国为核心的国际多边体系，先后退出世界卫生组织、《开放天空条约》，干扰世界贸易组织总干事遴选进程；对别国极限施压，动辄挥舞制裁大棒，滥用长臂管辖。

这一年，安全架构多处失稳。

一些国家政治内斗加剧社会撕裂，触发国际争端。美国打着“美国优先”旗号，与欧洲、土耳其等在经贸、安全、军购等领域反复出现摩擦；消极对待《新削减战略武器条约》延长问题，加大新军备竞赛风险；重拾冷战思维，大搞所谓“脱钩”和意识形态对抗，把世界推向分裂和对立的危险境地。

此外，伊朗军事指挥官和核科学家先后遭暗杀、印巴在克什米尔交火、纳卡冲突折射大国博弈。

山火、洪水、地震、蝗灾为害全球加剧气候变化担忧，恐怖势力在中东、非洲等地借疫回流、借疫生事。种族矛盾、枪支暴力仍是西方国家流血不止的社会创伤。

1月31日，澳大利亚首都堪培拉南部受到林火威胁，澳大利亚首都地区进入紧急状态。新华社发（刘畅畅摄）

2月15日，在巴基斯坦东部旁遮普省的奥卡拉地区，漫天的蝗虫肆虐（手机照片）。新华社发

疏而不离 多边合作加速演进

“地球村”从未如此安静。2020年，受停工、停航、封城、禁足影响，在世界上大部分地区，曾经喧嚣的体育赛场、拥挤的沙滩海滨、繁忙的机场枢纽、热闹的购物中心，一时间变得门可罗雀。人们勒紧口罩，生活方式被深度改变。

然而，世界并未休眠，文明交往并未阻断。“云外交”催生新联动，大危机促成新合作。国际格局演进提速换挡，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。疏而不离、紧密合作，成为2020年倍显珍贵的国际正能量。

3月17日，浙江省组建的中国抗疫医疗专家组一行12人启程赴意大利协助应对疫情。这是抗疫医疗专家组成员出征前合影留念。新华社记者 郑梦雨 摄

这一年，尽管道阻且难，国际抗疫仍携手前行。

联合国秘书长古特雷斯发起全球停火倡议和全球人道响应计划；非盟、欧盟、东盟分别召集高级别会议强调团结；二十国集团领导人特别峰会释放维护世界经济稳定的积极信号；世卫组织和世界粮食计划署协调成立联合国供应链特别工作队……

从区域到全球，从政府到民间，人们克服种种分歧展开空前协作，绝大多数国家围绕抗疫多边合作达成共识、积极行动。

5月26日，中国抗疫医疗专家组在刚果（布）首都布拉柴维尔指导新冠肺炎病房建设时，与当地一线医务人员合影。新华社发

4月4日，中国赴塞尔维亚抗疫医疗专家组在贝尔格莱德的基层发热门诊走访时，帮助塞尔维亚医生特里富诺维奇（中）佩戴高标准的防护口罩。新华社发

这一年，中国外交搏浪前行。

面对来势汹汹的疫情冲击和日趋复杂的外部环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民万众一心、众志成城，率先控制疫情，率先开展抗疫国际合作，率先复工复产，率先恢复经济增长，取得了令世人瞩目的抗疫成效。

以元首外交为引领，以团结抗疫为主线，中国为维护世界和平与发展作出新贡献。坚持扩大对外开放和互利合作、积极运筹同主要大国关系、维护拓展发展中国家共同利益、积极参与全球治理体系变革……中国行动尽显大国担当，赢得全球赞誉。

这一年，经济动能鼓浪勇进。

面对疫情和全球化逆流，世界经济和全球信心急需固本扶气。

8月28日，日本东京街头的一处电子股指显示屏显示，下午14时左右，受时任日本首相安倍晋三或因健康原因辞职影响，股市指数急速下跌。新华社记者 杜潇逸 摄

疫情中，全球经济复苏整体延续“东升西降”趋势。全球贸易、制造、物流等领域出现程度不一的结构性调整，卫生医药相关行业经济发展势头强劲。美洲、欧洲、非洲主要国家制造业在第三季度出现回暖迹象，亚洲制造业实现稳中有升。

各国加大财政刺激力度对冲疫情负面影响，重点发力失业救助、小企业援助、重点产业扶持、金融安全等领域。加强多边合作成为当前世界各国抵御疫情冲击的重要共识，国家间经贸合作逐步深化。11月，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）扬帆启航，对区域经济乃至全球经济稳定具有里程碑意义。

疫情防控常态化下的中国经济稳步复苏。从国庆黄金周国内出行超6亿人次，到“双十一”强力带动全球经济共振；从“一带一路”海外项目复工复产，到中欧班列增开抗疫专列；从西部陆海新通道全力开拓东南亚新市场，到进博会、东博会如期“开场”。中国源源不断为世界经济提供宝贵平台与动力。

这是广西南宁国际会展中心（11月27日摄）。11月27日，第十七届中国－东盟博览会和中国－东盟商务与投资峰会在广西南宁开幕。新华社记者 陆波岸 摄

转危为机 创新理念加速演绎

恩格斯说：“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。”

新冠疫情，以及其引发或加剧的经济危机、能源危机、粮食危机、人道危机、安全危机、信任危机等，是对旧治理观的大拷问，也是对新治理观的大检验。一年来，旧治理体系的局限性不断显露。全球治理创新，从理念到实践，在危机中获得新的演绎。

3月24日，工人在湖北武汉东风乘用车公司工厂总装车间的流水线上作业。3月下旬左右，武汉各企业开始陆续复工复产。新华社记者 肖艺九 摄

这一年，命运与共深入人心。

“我们都在同一艘船上。风高浪急之时，我们更要把准方向……”在11月金砖国家领导人第十二次会晤上，习近平主席再次就构建人类命运共同体作出重要阐释，不断丰富着这一理念的深刻内涵。

面对疫情，各国命运相连、人类命运与共体现得淋漓尽致，获得广泛而深刻的认同。面对疫情，大国主动担当、各国相助同行，正是构建人类卫生健康共同体的实操演练。

在国家层面，中国正与越来越多的友好伙伴构建起双边命运共同体。在地区层面，各方已就打造周边、亚太、中国—东盟、中非、中阿、中拉命运共同体达成共识。在全球领域，中方倡议构建网络空间、核安全、海洋等命运共同体和人类卫生健康共同体得到积极呼应。

人类命运共同体理念的提出和推广，契合时代发展进步潮流，反映各国人民普遍愿望，正在赢得国际社会越来越广泛的理解和支持，成为创新全球治理的全新汇合点。

这是11月15日在越南首都河内拍摄的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署仪式现场。新华社/越通社

这一年，东方风来鼓舞人心。

大时代呼唤大智慧。2020年，世界更加主动地把目光投向中国，在中国发展中寻找新的启迪。

从脱贫到治沙，从深圳到浦东，从5G到AI，从“北斗”到“嫦娥”，从数字经济到新发展格局……在脱贫攻坚历史使命即将完成、决胜全面建成小康社会取得决定性成就之际，中国发展的门道、治理的思路、规划的路径，前所未有地在全球视野中受到政界的高强度关注、学界的高密度研究、媒体的高频率报道。

中国方案已然成为全球创新发展的活性元素，推动发展主题更加丰富、发展观念更加开放、发展模式更加多元。

这一年，全球治理内涵创新。

这是2月9日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拍摄的非盟首脑会议现场。新华社发（迈克尔摄）

时疫终将结束。但放眼世界，全球治理暴露出的多重挑战依然存在：国际体系往哪里走？治理架构该怎么改？经济发展朝哪里去？人与自然该如何处？

一年来，面对全球治理遭受的冲击和挫折，习近平主席在一系列重要多边会议上全面系统阐述了中国的全球治理观，提出了积极应对全球性挑战的中国主张和中国方案。在11月召开的二十国集团领导人第十五次峰会第一阶段会议上，习近平主席给出了明确方向：加强以联合国为核心的国际体系，完善经济全球化的治理架构，推动数字经济健康发展，提高应对全球性挑战的能力……

在危机中孕育新机，在摩擦中寻求磨合，在乱流中引领主流，这是因时而变的智慧，也是随事而制的定力。

2020年，疫乱交织，荆棘丛生，但天行有常，正道致远。

2月29日，在日本东京的池袋站前，在日华侨华人志愿者团体“口罩熊猫行动小组”向当地民众免费发放口罩，一名小志愿者（左）将儿童用口罩送给日本小朋友。新华社记者 杜潇逸 摄

这是9月29日在阿塞拜疆临近纳卡边境的塔塔尔地区拍摄的在冲突中受损的房屋。新华社发（巴巴耶夫摄）

10月18日，救援人员从印度海得拉巴一处被洪水围困的房屋中救出一名婴儿。新华社发

10月30日法国再度全国“封城”，法国巴黎埃菲尔铁塔附近的特罗卡德罗广场变得十分空荡。新华社记者 高静 摄

6月23日，满载防疫物资的中欧班列抵达法国巴黎东南郊的瓦朗通，此次班列是中法首趟抗疫物资专列。新华社记者 徐永春 摄

(责编：杨光宇)